Le domande dei fan fanno incredibilmente innervosire Veronica Cozzani, la mamma di Belen Rodriguez: ecco cosa le hanno chiesto.

Veronica Cozzani, la mamma di Belen Rodriguez, ha stupito tutti sbottando in malo modo sui social di fronte alle domande insistenti dei fan su Stefano De Martino ma anche sull’abbigliamento della figlia. Ma cosa avrà mai detto la signora? E cosa in particolare l’avrà infastidita?

La mamma di Belen Rodriguez sbotta sui social: la risposta piccata ai fan

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Su Instagram, Belen Rodriguez ha postato alcune foto di una giornata all’aperto. La si vede sorridente e con indosso un vestitino estivo mentre passa la giornata in quello che sembra un campo di polo, mentre è a tavola, mentre balla e poi mentre va a cavallo…

La mamma di Belen ha commentato una prima volta con parole molto belle: “Che bella serata! Tra un barbecue e l’altro! Campo! Cavalli! Buon vino e buona musica“.

Le critiche però non sono tardate. In molti hanno notato che in quelle foto non c’è mai Stefano De Martino, chiedendosi che fine abbia fatto e se lui e Belen stiano ancora insieme. Qualcun altro invece ha cominciato a prendere di mira la stessa Rodriguez e il fatto che sia andata a cavallo con un vestitino invece che con i pantaloni.

Qui la reazione di Veronica Cozzani è stata tutt’altro che pacifica. In un primo momento, ha spiegato che l’abbigliamento era dovuto al fatto che la cavalcata non fosse prevista, ma sia stata una sorpresa. Poi, di fronte alle insistenze dei commenti, ha sbottato con un “Mamma mia! Che due palle!”

Quel dettaglio sulla mano di Belen Rodriguez fa scatenare i commenti: ‘che ha fatto all’unghia dell’anulare?’. Cosa è stato notato

Ma quelle in campo aperto non sono state le uniche foto di Belen a far discutere. La Rodriguez ha infatti pubblicato un’immagine della sua mano, per mostrare le sue unghie.

Anche stavolta, i fan non hanno reagito benissimo: tra chi critica la forma irregolare delle diverse unghie e chi le suggerisce di cambiare onicotecnica, c’è chi si chiede “Che ha fatto all’unghia dell’anulare?”, notandone la forma troppo allungata e irregolare… C’è chi sostiene che sia solo la posizione della mano. Quale sarà la verità?

Photo Credits: Kikapress