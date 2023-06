Paolo Bonolis fa un annuncio shock: il conduttore lascia la tv? Ecco cosa ha dichiarato al Festival Dogliani sul suo futuro sul piccolo schermo.

In un recente intervento al Festival Dogliani, Paolo Bonolis ha stupito tutti i suoi fan con un intervento shock: davvero il conduttore lascia la tv? Sembra proprio di sì, o almeno è quello che si evince dalle sue parole. Ma cosa avrà mai spinto il conduttore di programmi di successo come Ciao Darwin e Avanti un altro a fare una scelta del genere? E cosa avrà mai detto di preciso al Festival della tv?

Paolo Bonolis lascia la tv? Le sue parole scioccano tutti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al Festival Dogliani, Paolo Bonolis ha rilasciato alcune dichiarazioni, nelle quale dice chiaro e tondo di voler abbandonare il mondo del piccolo schermo.

“Questo è un lavoro a cui mi sono dedicato per 44 anni. Sento che nell’ultimo scampolo della mia vita voglio concentrarmi su altro, tipo i miei figli. Starò in video ancora per poco”, ha detto.

Parole che fanno evincere due questioni: Paolo Bonolis lascia sì la tv, ma il suo addio non sarà immediato. Anche perché ha ancora un anno di contratto con Mediaset.

E dopo? Cosa accadrà? Cosa farà Bonolis dopo la tv? Si dedicherà ad altri progetti, magari tornando a condurre qualcosa in Radio come ha fatto in passato su Rai Radio 2 e su Radio Capital? Riprenderà a scrivere libri? Oppure lascerà del tutto il mondo dello spettacolo ritirandosi a vita privata e, come ha detto, penserà solo ai suoi figli?

Per adesso non lo sappiamo, ma di sicuro la notizia è uno shock enorme per tutti coloro che lo amano e lo seguono. A meno che non ci ripensi, siamo sicuri che sarà lui stesso a dirci di più. E magari a chiarire cosa si nasconde davvero dietro quelle parole…

