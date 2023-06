Paolo Del Debbio omaggia il fondatore di Mediaset, rivolgendosi a lui in apertura di puntata

In apertura della puntata di Dritto e Rovescio, andata in onda il giorno dopo i funerali di Silvio Berlusconi, il conduttore Paolo Del Debbio ha immediatamente annunciato che sarebbe stata una puntata speciale.

“Dedicheremo una parte al nostro fondatore. Caro Dottore, come io l’ho sempre chiamata, siccome non so come funzionano le cose nell’aldilà, io mi sono abbottonato i bottoni della camicia, guardi come sono pettinato, ho la giacca allacciata e la barba non l’ho tolta come sa per questioni di famiglia. Quindi diciamo che mi sono acchittato come penso che lei avrebbe voluto e in suo onore” ha spiegato Del Debbio.

“Bellissimo discorso. Purtroppo c’è chi non ha rispetto e non sa riconoscere la grandezza delle altre persone”, “Bravissimo Del Debbio. Io sono onestamente sconcertato dagli odiatori seriali che evidentemente in crisi di visibilità hanno dovuto dimostrare il loro essere miserabili per farsi notare anche stavolta” hanno commentato alcuni utenti su Twitter.

‘Non ho deriso Barbara D’Urso’, Paolo Del Debbio risponde alle accuse social

Paolo Del Debbio si è anche difeso dalle accuse di aver deriso Barbara D’Urso durante uno speciale del Tg 5. Del Debbio ha chiarito di stimare molto la collega e di non aver fatto alcun trabocchetto durante l’intervista in cui la invitò a sfogarsi fuori onda, perché la conduttrice stava evidentemente trattenendo le lacrime. Ha invitato coloro che diffondono fake news a migliorare la loro mente leggendo.

Il conduttore ha smentito le voci, definendole “cavolate”, ribadendo il suo rispetto per Barbara D’Urso come professionista di primissima classe. La polemica era sorta poco prima dei funerali di Berlusconi, ai quali entrambi i giornalisti hanno partecipato.

Foto: Kikapress