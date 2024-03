Compare un messaggio del papà di Fedez sotto il post di Chiara Ferragni per il compleanno di Leone: cosa ha scritto?

Il giorno della festa del papà ha con sé un significato ancor più straordinario per Chiara Ferragni, poiché coincide con il compleanno del suo primo figlio, Leone, nato il 19 marzo 2018. In questa occasione così speciale – anche in un momento così difficile per lei – la celebre influencer ha condiviso un momento intimo e dolce con suo figlio, abbracciandolo di fronte alla sua torta di compleanno. Tuttavia, ciò che ha reso questo momento ancora più significativo è stato il suo commento affettuoso sotto la foto, in cui ha espresso tutto l’amore e la gratitudine verso il suo bambino, che oggi ha compiuto ben 6 anni. Quel commento ha toccato il cuore di molti, ma ha anche attirato l’attenzione per un’altra ragione: la presenza di un messaggio inaspettato sotto lo stesso post, firmato da Franco Lucia, il papà di Fedez e nonno di Leone. Cosa avrà mai scritto l’uomo?

Il giorno della festa del papà è estremamente speciale per Chiara Ferragni, anche perché è il compleanno del suo primogenito Leone, nato il 19 marzo 2018.

In occasione di questa giornata, quindi, nella quale Chiara non ha certo celebrato Fedez, ha pubblicato una foto nella quale abbraccia il figlio di fronte alla torta di compleanno.

Il suo commento al post è “Auguri all’amore della mia vita che oggi compie sei anni. Ricordo ancora la prima volta che ti ho visto e tenuto tra le mie braccia: penso che quello sia stato il momento più magico della mia vita. Grazie di avermi reso una mamma, la tua mamma per sempre“.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che sotto lo stesso post è comparso anche un commento di Franco Lucia, papà di Fedez e nonno di Leone. L’uomo ha postato una serie di emoji con gli occhi a cuoricino. Poi, nelle sue Instagram Stories ha scritto “Tanti auguri al nostro principino“.

Il commento, c’è da dire, ha subito raccolto un paio di centinaia di like ma non quello di Chiara Ferragni…

“I figli non si toccano”. Rissa tra Fedez e il rapper Naska al party di Tony Effe

Nel frattempo, mentre il papà commentava in maniera tenera il post di Chiara Ferragni, ha fatto notizia una rissa tra Fedez e il rapper Naska in occasione del party per l’uscita del nuovo album di Tony Effe.

Secondo Fabrizio Corona: “Fedez ha fatto una rissa molto accesa al release party di Tony Effe. Non è una cosa apprezzabile, perché oramai Fedez è grande e non è più quello di un tempo e non ha bisogno di dimostrare di essere un maschio alfa in questo modo. A quanto pare i suoi figli. Questo succede a tutti i padri che amano, incondizionatamente, gli unici veri amori della propria vita“.

Photo Credits: Kikapress