Dopo una lunga assenza, Pippo Baudo “torna” in tv in occasione del suo compleanno: ecco dove

Grande festa per Pippo Baudo. Il prossimo 7 giugno il conduttore compirà 87 anni e in quello stesso giorno partirà su Rai 1 la nuova stagione di Techetechetè. Quale miglior modo allora di iniziare l’edizione 2023 se non con una puntata dedicata a un mostro sacro della tv come Pippo?

Il “ritorno” di Pippo Baudo in tv

Il profilo Twitter CinguettaRai riporta infatti: “Mercoledì 7 giugno parte la nuova stagione di #Techetechetè. La prima puntata sarà dedicata a Pippo Baudo che proprio il 7 giugno compirà 87 anni. Previste puntate sul Festival di Sanremo e incentrate sulle nuove generazioni, con ampio spazio ai cantanti contemporanei”.

L’ultima apparizione in televisione

Non un ritorno in carne e ossa, dunque. Pippo Baudo manca da parecchio tempo in tv. D’altronde lui stesso ha fatto sapere che dopo una vita trascorsa sul piccolo schermo è arrivato il momento di riposare. Risale al 2021 l’ultima apparizione in tv, quando fu ospite di Milly Carlucci a Ballando con le stelle. In quell’occasione il conduttore disse: “La tv è casa mia. In studio, con i riflettori e le telecamere mi sento a casa. Sono stato contento di essere stato qui, in tv, su Rai 1. E sarò contento di tornarci se mi chiami ancora… perché noi dobbiamo dirci non addio, ma arrivederci”.

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, pace fatta

Nel frattempo, Pippo Baudo e l’ex moglie Katia Ricciarelli hanno risolto le incomprensioni del passato, e già nel 2019 la cantante aveva spiegato come, in occasione dei suoi 50 anni di carriera, Pippo le avesse mandato un sincero augurio. Non solo: all’Arena di Verona i due si sono abbracciati calorosamente mettendo da parte i dissapori del passato. “Ci siamo parlati dopo non so quanti anni. Io non li conto mai, ma era parecchio tempo. Questa cosa mi addolorava anche abbastanza, anche perché abbiamo vissuto un matrimonio da favola. Ed è per questo che quando ci siamo rivisti ci siamo salutati e abbracciati come due vecchi amici. Una cosa bellissima” aveva spiegato Ricciarelli a La vita in diretta.

Foto: Kikapress