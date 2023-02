Pippo Baudo come sta? Le sue condizioni di salute dopo il saluto commosso del collega. Il conduttore smentisce

Pippo Baudo interviene personalmente per chiarire e spiegare le sue condizioni di salute dopo le preoccupazioni degli ultimi giorni

Il conduttore televisivo Pippo Baudo, decano della televisione italiana, ha rassicurato la redazione de Il Messaggero sulle sue condizioni di salute dopo le preoccupazioni sollevate dalla presunta lacrima di Pippo Balistreri in diretta televisiva.

Baudo ha dichiarato di stare bene e di non capire perché si stesse diffondendo la notizia della sua malattia: “Non capisco proprio perché siano circolate queste notizie, ma state tranquilli. Il miglior modo per rassicurare tutti è farlo di persona, far sentire la mia voce e augurare a tutti un buon pomeriggio” ha dichiarato il conduttore.

L’apprensione era nata durante una puntata di Italia Sì, condotta da Marco Liorni, dove Balistreri aveva dichiarato di essere commosso e preoccupato per le condizioni di salute di Baudo. Tuttavia, Baudo ha voluto personalmente rassicurare tutti, dichiarando di essere appena uscito a pranzo e di andare ora a riposarsi.

Katia Ricciarelli svela la verità su Pippo Baudo: cosa ha detto su di lui e sulla loro storia d’amore

Tutti sanno che Katia Ricciarelli, celebre soprano italiana, ha avuto una lunga storia d’amore con il conduttore televisivo Pippo Baudo. La coppia si è incontrata nel 1986 e si è sposata meno di un anno dopo, ma dopo quasi 20 anni di matrimonio si è separata nel 2004 e ha poi divorziato nel 2007.

Katia ha dichiarato che la mancanza di dialogo dovuta agli impegni di lavoro li ha portati a prendere questa decisione. Inoltre, la cantante ha ammesso di aver avuto un’altra importante relazione prima di Baudo, con il tenore spagnolo Josè Carreras, che durò dal 1972 al 1984.

