A Pomeriggio 5 si parla del principe Harry e di Meghan Markle: cosa hanno detto su di loro, sulla loro relazione e sul rapporto con il denaro.

Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5, andata in onda il 15 aprile, il dibattito in studio è ruotato intensamente attorno alla famiglia reale britannica, concentrandosi soprattutto sul principe Harry e su Meghan Markle. Nel corso del programma pomeridiano su Canale 5, il noto giornalista e scrittore Antonio Caprarica ha condiviso con la conduttrice ed il pubblico il proprio punto di vista sulla questione dei Sussex, esprimendo opinioni che potrebbero rispecchiare il sentire di molti telespettatori. Ma cosa avrà mai detto su di loro? Ed è vero che ha in qualche modo annunciato la fine del loro matrimonio? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sul tema del principe Harry e di Meghan Markle, a Pomeriggio 5 del 15 aprile, è intervenuto Antonio Caprarica.

Rispondendo a Myrta Merlino, che ha esordito con un “Si lamentano molto, sono bullizzati, ma guadagnano un sacco di soldi“, lo scrittore e giornalista non le ha mandate a dire.

“Sono campati su quello, ma hanno capito e hanno cambiato registro“, ha risposto, facendo riferimento al fatto che i due stanno lavorando a due serie per Netflix sul mondo del polo e sul lifestyle (cucina, giardinaggio, intrattenimento e amicizia).

Ma Caprarica ha aggiunto: “Il famoso contratto con Netflix. Non possono continuare a raccontare la storia che hanno vissuto infelicemente. Lei continua a raccontarci segreti sullo stile, sulla cucina. Lui ci racconterà i misteri del polo. Non so quali saranno gli ascolti“. Un commento che sembra racchiudere un po’ quello che pensano tutti…

E Myrta Merlino ha chiosato: “Brutto che tutto finisca sul vil denaro“.

