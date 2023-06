Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: storia al capolinea? I contenuti sui social e le reazioni

La coppia nata nell’ultimo GF Vip, composta da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, è stata oggetto di voci e rumors su una possibile crisi nella loro relazione.

Nelle sue stories su Instagram, Antonella ha parlato di alcuni problemi, affermando di non voler essere messa al secondo posto e di desiderare lo stesso rispetto che ha sempre dato. Ha chiesto di rispettare questo “periodo difficile”.

Poco dopo, Edoardo ha annunciato un traguardo professionale, ma ha commentato che la buona notizia è arrivata in un momento sfortunato. Sembrerebbe che la coppia stia attraversando una crisi, simile ad altre coppie che hanno partecipato al Grande Fratello Vip.

Intanto, sempre sui social, Antonella Fiordelisi ha smesso di seguire Alessandro Tartaglione. In molti pensavano che fosse a causa di un litigio con Edoardo Donnamaria, ma quest’ultimo ha prontamente ribattuto, scrivendo su Twitter: “mi ci mancava tortiglione oggi. se vi serve un avvocato non andate da lui ve ne consiglio io qualcuno bravo!”, “glie l’ha tolto perché oggi si è ricordata di non conoscerlo”.

