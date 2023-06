Rita Dalla Chiesa non ha preso benissimo l’approdo di Luciana Littizzetto a Tu sì que vales. Ecco come ha commentato la notizia

Dopo il clamoroso addio alla Rai insieme a Fabio Fazio, Luciana Littizzetto potrebbe presto sbarcare in un programma totalmente diverso da Che Tempo che Fa: Tu sì que vales. Peccato che c’è qualcuno a cui la sua presenza sembra non andare troppo giù. Stiamo parlando di Rita Dalla Chiesa: andiamo a scoprire insieme come ha commentato la partecipazione dell’attrice e comica al talent show di casa Mediaset.

LEGGI ANCHE :– Isola dei famosi, Chanel Totti in studio: tanti hanno notato quel dettaglio durante l’inquadratura

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nei giorni scorsi, Dagospia ha dato uno scoop su Luciana Littizzetto, che potrebbe entrare tra i giurati di Tu sì que vales al posto di Teo Mammucari, che avrebbe deciso di lasciare il talent show di casa Mediaset.

Fin qui niente di strano. Prima di cominciare il suo sodalizio con Fazio, la Littizzetto è stata per anni un volto di casa Mediaset e, inoltre, ha esperienza nel ruolo di giudice, essendo stata nella giuria di Italia’s Got Talent dal 2015 al 2017.

A commentare negativamente l’evento è però Rita Dalla Chiesa, ex conduttrice di un programma Mediaset come Forum e attualmente deputata di Forza Italia, che non sembra gradire questo nuovo ruolo di Luciana Littizzetto.

Prima ha detto: “Non giudico… Ognuno è libero di fare quello che vuole… Felice che approdi a Mediaset…”. E poi ha aggiunto: “Sarà importante, però, la coerenza che dimostrerà ricordandosi di tutte le battute che ha fatto in questi anni sul Presidente Silvio Berlusconi…”.

Anche Sabrina Ferilli ha commentato l’arrivo della Littizzetto: la sua reazione legata anche all’addio di Teo Mammuccari

Quella di Rita Dalla Chiesa, però, non sarebbe l’unica reazione legata all’arrivo di Luciana Littizzetto a Tu sì que Vales. Sabrina Ferilli, infatti, ha commentato la notizia scrivendo sui social: “Spero che er piccoletto glielo rifilino a lei!”

Il riferimento è a Giovannino, il disturbatore che viene mandato a prenderla di mira…

Photo Credits: Kikapress