Quanto guadagna Rita De Crescenzo quando partecipa alle prime comunioni o agli eventi privati? La cifra è da capogiro.

Tra i fenomeni del web più conosciuti, soprattutto su TikTok, c’è Rita De Crescenzo: ma quanto guadagna la celebre influencer napoletana? Sui social sta popolando un video nel quale la si vede cantare ad una prima comunione di un bambino che sembra essere non proprio entusiasta della sua esibizione. Ma proprio per questo motivo, sono in tanti ad interrogarsi riguardo al suo cachet.

Rita De Crescenzo: quanto guadagna? La domanda sorge spontanea dopo il video della comunione

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sui social, in questi giorni, è diventato virale un video della tiktoker Rita De Crescenzo che si esibisce ad una prima comunione, con il festeggiato che, davanti a lei, non sembra essere proprio entusiasta di quello che sta accadendo. Lo stesso accade ad un’altra bambina in un altro video, sebbene ad un certo punto riesca a farsi prendere dal ritmo. A riproporli sui social è stato Fran Altomare, punto di riferimento della rete per quanto riguarda l’ironia su costume, società e mondo social e della tv…

Ebbene, di fronte ai video tanto discussi, in molti si sono chiesti quanto guadagna Rita De Crescenzo dalla partecipazione agli eventi di questo tipo. Una cifra standard non la conosciamo, ma sappiamo che durante un’intervista a Le Iene ha dichiarato di guadagnare 12 mila euro al mese esibendosi come cantante in eventi privati.

Chi è il Tiktoker napoletano che guadagna di più? Non è Rita de Crescenzo. 8mila € al mese solo con Tik Tok: ecco di chi si tratta

Su TikTok ci sono tanti creator napoletani. Se Rita De Crescenzo deve gran parte dei suoi proventi alle esibizioni agli eventi di piazza, c’è una sua collega che arriva ad 8mila euro al mese soltanto con il celebre social network di ByteDance.

Stiamo parlando di Veryesasy, che conta oltre un milione di follower! Chiaro che riesca a guadagnare tantissimo soltanto dalla piattaforma.

Photo Credits: Shutterstock