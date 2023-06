Rita Pavone scrive un messaggio che sembra destinato a Marco Mengoni, poi smentisce che sia rivolto a lui. Ecco cosa è successo

Sta facendo molto discutere un messaggio pubblicato su Twitter da Rita Pavone: si tratta di una polemica piuttosto frequente sul ruolo pubblico degli artisti, tanto che in molti l’hanno vista come un attacco personale a Marco Mengoni, che recentemente ha fatto delle affermazioni che stanno facendo molto discutere. Tuttavia, la cantante ha dichiarato che le sue parole niente hanno a che fare con il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, senza tuttavia convincere il popolo del web. Ma cosa avrà detto di così terribile? Andiamo a scoprirlo insieme.

Rita Pavone contro Marco Mengoni online? Ecco cosa è successo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Negli ultimi giorni stanno facendo discutere le dichiarazioni di Marco Mengoni a Padova. Durante un concerto nella città veneta, infatti, l’artista si è scagliato contro l’impugnazione degli atti di nascita riguardanti bambini nati in famiglie “non tradizionali“.

“Una cosa che dovrebbe essere proibita è poter decidere cosa sia una famiglia e decidere sui bambini“, ha affermato Mengoni. Inutile dire che le sue parole hanno scatenato un polverone non indifferente. E anche il messaggio di qualche collega.

Ad esempio, sul profilo Twitter di Rita Pavone è comparso un messaggio che sembra essere destinato proprio a lui: “Una semplice domanda. Perché oggi in Italia, ogni volta che un cantante raggiunge finalmente il successo tanto rincorso e desiderato, senta subito il ‘bisogno’ di fare affermazioni su cose che nulla, proprio nulla hanno a che fare con il proprio lavoro? Megalomania?”.

In tanti l’hanno accusata di essersela presa con Marco. Ma lei ha voluto smentire: “Come prevedevo. No. Non parlavo di Mengoni, che tra l’altro amo molto, ma di un modo, quello dei social, di ‘giustiziare’ qualsiasi opinione che non viene detta come loro vorrebbero. In sintesi, non è quello che uno dice la ragione della nota di biasimo, ma di chi lo ha detto“.

E poi ha aggiunto: “…E questo lo trovo profondamente antidemocratico“.

I fan di Marco contro la Pavone: “Se si riferisce a lui…”

Inutile dire, però, che le sue affermazioni non hanno convinto i fan di Marco.

“Inutile scrivere ‘non parlo di Mengoni’ perché nelle ultime 48 ore non si parla d’altro“, ha scritto ad esempio una persona. E c’è anche chi fa notare che “Se si riferisce a Mengoni, sono 14 anni che fa monologhi sul palco, a carattere sociale, non li sta facendo solo ora. Sono gli altri che se ne accorgono adesso, lui non è cambiato. E non ha raggiunto il successo solo ora, è da un bel po’ di tempo. E poi perché non dovrebbe farli?”

La reazione in lacrime di Mengoni a quanto accaduto: ‘Dopo 14 anni non riesco ad abituarmi’. Cosa ha dichiarato

La sensibilità di Marco Mengoni, in realtà, non la scopriamo oggi. Anche perché basta leggere quello che dice per renderci conto che non si tratta di un artista come tanti altri.

Nel corso dell’ultimo tour, di fronte ai fan che hanno cantato a gran voce la sua “Due vite”, si è commosso sul palco. E le sue parole, come al solito, non sono affatto banali: “Mi avete fatto un po’ scoppiare e io vi ringrazio. Uno dopo quasi 14 anni ci si abitua e invece no, non ci si abitua mai. Ritrovarsi a rivivere delle cose e avermi permesso di vincere di nuovo Sanremo, andare all’Eurovision e il tour è stato un sogno, grazie“.

