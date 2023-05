A Viva Rai2 Fiorello ironizza sul suo futuro lavorativo in Rai e in men che non si dica arriva una risposta ufficiale…

Il nuovo AD della Rai, Roberto Sergio, è intervenuto in diretta durante l’episodio di “Viva Rai2” in risposta a un commento di Fiorello. Sergio ha approfittato dell’occasione per rassicurare lo showman sul suo futuro, affermando che la Rai non ha intenzione di lasciarlo andare.

Il tutto è nato da un commento di Fiorello riguardo allo sciopero dei lavoratori Rai, successivamente revocato dopo un colloquio tra le rappresentanze sindacali e il nuovo direttore. Fiorello aveva ironizzato sulle promesse fatte, chiedendo se le manterrà. Sergio ha risposto a Fiorello in diretta, assicurandogli che la Rai manterrà gli impegni presi e che rimarrà in Rai: “Spiritosone, tu rimarrai con tutti noi”.

Il momento è diventato il punto culminante dell’episodio di “Viva Rai2”, la stagione del programma si chiuderà il 9 giugno, ma si spera in un ritorno il prossimo autunno. Nel frattempo, Fiorello continua a utilizzare il nome di Discovery come minaccia scherzosa, facendo riferimento al passaggio di Fabio Fazio al Nove.

“Sembra una minaccia”, “Troppo contenta per Fiorello! La mattina è diventato un appuntamento fisso per iniziare bene la giornata col sorriso!”, “Ci mancherebbe altro. Bravo Roberto” hanno twittato alcuni utenti.

Fiorello: ‘Ti prego non andare’, il messaggio a Fabrizio Corona in diretta tv

Intanto, Fiorello ha lanciato un messaggio anche a Fabrizio Corona, riferendosi alla sua dichiarazione di voler andare a Istanbul per tifare Inter.

A Corona restano 3 mesi di domiciliari per finire di scontare la sua pena e Fiorello ha ironizzato sul suo messaggio, lanciando un appello: “Fabrizio, ma che fai li avvisi? Non Andare, Ti prego! Ti prendono!”.

Foto: Kikapress