Romina Power su Instagram invita i suoi fan a riflettere sul consumo di latte di mucca

Romina Power ha deciso di fare un appello pubblicamente, condividendo sul suo profilo Instagram la pratica di estrazione del latte di mucca e invitando le persone a riflettere e a rinunciare alla bevanda.

Romina si è impegnata a diffondere consapevolezza su una tematica fondamentale per la sopravvivenza del nostro pianeta. “Faccio fatica a credere a che livello di cattiveria arriva l’essere “umano”. Il tutto a scopo di lucro . Pura avidità. Non bevete latte di mucca! È per i vitelli, non per noi” ha scritto Romina, condividendo alcuni attrezzi in vendita usati sui vitelli per impedire loro di bere il latte destinato all’industria alimentare.

“E i vitellini cosa mangiano?” ha chiesto un fan, allibito. “i vitelli li ammazzano per chi mangia vitello” ha risposto Romina. L’attrice e cantante ha dimostrato spesso la sua volontà nel sensibilizzare il pubblico sull’importanza di ridurre il consumo di carne e proteggere l’ambiente.

Romina Carrisi visibilmente dimagrita: quanti kg ha perso in pochi mesi. Cosa non mangia più per essere in forma

Intanto, su Instagram, Romina Carrisi è apparsa visibilmente dimagrita. Lei stessa ha spiegato che ciò è dovuto a un cambiamento nelle sue abitudini alimentari, causato dalla scoperta di un’intolleranza al nichel.

“Nel 2016 ho scoperto di essere intollerante al nichel. La mia dieta si è drasticamente ridotta. Per evitare problemi, devo mangiare solo riso e zucchine bollite” ha spiegato.

Per evitare disturbi legati alla presenza di nichel, è necessario evitare una luna lista di alimenti, tra cui: arachidi, avena, cacao e prodotti derivati dal cacao, concentrato di pomodoro, lenticchie, mandorle, noccioline, alimenti conservati in contenitori metallici, farina e pane integrali, lievito in polvere, cozze, crostacei, patate, piselli, pomodori, spinaci, cavoli, cavolfiori, fagioli, fagiolini, asparagi e prugne secche.

Foto: Kikapress