Vincita straordinaria del campione de La Ruota della Fortuna: è la prima volta che succede nell’edizione condotta da Gerry Scotti.

Arriva la prima vincita importante ne La Ruota Della Fortuna di Gerry Scotti, la versione commemorativa del celebre quiz televisivo condotto da Mike Bongiorno, in onda su Canale 5 per tutto maggio per celebrare il centenario della nascita del conduttore italoamericano. La vittoria del giovane campione ha infatti fatto impazzire il pubblico televisivo, che si è trovato di fronte ad un evento spettacolare. Anche perché, soltanto la sera prima, lo stesso campione aveva mancato la stessa vincita soltanto di un soffio… ma cosa ha vinto di tanto importante? Non ci resta che andare a scoprirlo inseme!

Vincita storica a La Ruota della Fortuna: il campione si porta a casa il Suv

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La nuova edizione de La Ruota della Fortuna, nella puntata del 22 maggio, ha visto andare in onda la sua prima “vincita massima“.

Il giovane campione, Simone Pierri, si è infatti portato a casa un Suv DR6 (dal prezzo di listino che parte da 25.500 euro). Solo la sera prima, tra l’altro, il ragazzo aveva sfiorato di poco la vittoria dell’automobile, mancandola di un solo spicchio.

Oltre alla macchina, però, Simone ha già raccolto un discreto montepremi, nelle scorse sere si è portato a casa circa più di 15mila euro, ai quali si aggiungono i 21.450 euro del 22 maggio.

Tra l’altro, il giovane aveva confessato di avere già il posto auto a Milano, quindi la vittoria del Suv è cascata proprio a fagiolo!

Viene spoilerata la vincita alla Ruota della Fortuna, utenti furiosi

In molti si sono però arrabbiati per quanto avvenuto prima della puntata, dato che pare che un dirigente di Endemol Shine Italy abbia spoilerato il finale, con la vincita della macchina da parte di Simone.

A quanto pare, l’uomo avrebbe scritto che ci sarebbe stata una puntata “imperdibile”.

Un dettaglio che ha fatto arrabbiare i telespettatori, che hanno scritto cose come “ma perché spoilerare?” o “perchè io dovrei vedermi un programma sapendo già che il concorrente vince la macchina?”

Photo Credits: Shutterstock