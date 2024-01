Si è spenta oggi Sandra Milo, “la diva bambina” che conquistò il cuore di Federico Fellini.

Poche ore fa la notizia che “la diva bambina” Sandra Milo è volata via. Si è spenta all’età di 90 anni l’attrice e conduttrice Sandra Milo. Tra le interpreti più popolari del cinema italiano, è stata la musa del regista Federico Fellini.

Chi era la “diva bambina” Sandra Milo

Sandra Milo è sempre stato lo pseudonimo di Salvatrice Elena Greco, deceduta nella sua abitazione. E accompagnata dall’affetto dei suoi cari, così come sottolineato dalla famiglia. La sua storia ci racconta di come fu socialista ai tempi di Bettino Craxi che frequentò per due anni.

Fu per diciassette anni amante di Federico Fellini (dettaglio confermato per la prima volta a Porta a Porta nel 2009). Possiamo dire che le due relazioni affettive siano state un vero e proprio film nella vita reale.

E questo già a partire dalle nozze nel 1948. Si sposò a quindici anni con il marchese Cesare Rodighiero in un’unione durata 21 giorni. Fino alla relazione di undici anni con Moris Ergas, da cui nacque Deborah.

Le dichiarazioni di Sandra Milo sui suoi figli

Ricordiamo in particolare una Sandra Milo molto attaccata affettivamente ai suoi figli. Infatti, in un episodio di Quelle Brave Ragazze le fu chiesto da Mara Maionchi quale fosse la cosa più bella fatta nella vita.

E la Milo rispose: “La cosa più bella che ho fatto nella mia vita sono senza dubbio i miei figli”.

Parole che, soprattutto alla luce di quello che è successo oggi, hanno commosso profondamente anche tutto il pubblico del web.

E, in particolare, sulla piattaforma X, dove si sono sprecati i commenti sulle tenerissime parole della diva bambina.