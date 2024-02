Annalisa ha incantato il pubblico del Festival di Sanremo con la sua canzone pop ‘Sinceramente’, ma la sua entrata insolita sul palco ha suscitato curiosità e speculazioni

Annalisa si è presentata al Festival di Sanremo 2024 con il suo brano “Sinceramente”, mantenendo alte le aspettative dei fan. La canzone, in stile pop come i suoi lavori precedenti, sembra destinata a diventare un successo dell’anno.

Annalisa non scende dalle scale e arriva da dietro le quinte: perché?

La sua performance è stata accompagnata da un look elegante, ma è stata la sua entrata improvvisa da dietro le quinte e non dalle scale principali a catturare l’attenzione del pubblico. Il gesto ha scatenato speculazioni sui social, con molti che ipotizzano un “dolce segreto” e una possibile gravidanza della cantante, soprattutto considerando il suo recente matrimonio. Tuttavia, Annalisa in passato ha sempre respinto queste voci, criticando la pressione sociale sulle donne per avere figli dopo il matrimonio.

Altri suggeriscono che il suo gesto sia stato solo un modo per sorprendere Amadeus, richiamando un episodio simile accaduto a Capodanno. Resta da vedere se la cantante deciderà di commentare le voci o preferirà mantenerle senza risposta.

Irama furioso per quell’acconciatura? Cosa svela l’amica della parrucchiera di Sanremo 2024

Il festival della canzone italiana promette di tenere banco tutta la settimana, non solo con le canzoni in gara ma anche tutto ciò che gravita intorno alla preparazione delle esibizioni e degli artisti stessi. Sui social, ad esempio, si vocifera anche di una certa arrabbiatura di Irama.

A riportare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, che su Instagram ha condiviso un messaggio in cui un utente scrive che “Irama era nero perché diceva di aver fatto la settimana scorsa la permanente e non hanno asciugato bene i capelli con il diffusore, ed il riccio a sua detta era moscio!”. Sarà vero?

Foto: Kikapress