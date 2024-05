Un conduttore televisivo chiede polemicamente un “sottoscala” a Carlo Conti dopo il suo annuncio per Sanremo 2025: cosa è successo?

Carlo Conti, dopo il quinquennio di Amadeus, è stato scelto come Direttore Artistico e Conduttore del Festival di Sanremo 2025 e 2026: dopo 10 anni, uno dei volti di punta della RAI tornerà così all’Ariston, ottenendo subito le congratulazioni di Amadeus ma anche una particolare richiesta da parte di un collega, che parla polemicamente di un ‘sottoscala‘. Il collega in questione è Marco Maccarini, ex Iena e storico volto di MTV. Ma in cosa consiste la questione del ‘sottoscala’ che tanto sta facendo discutere? Perché quella di Maccarini rappresenta una richiesta provocatoria? E come avrà invece risposto Carlo Conti? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Carlo Conti, la polemica di Marco Maccarini sul ‘sottoscala’

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo l’annuncio di Carlo Conti come conduttore del Festival di Sanremo 2025 (e 2026) da parte della Rai, i complimenti si sono sprecati. Non è mancata però una nota polemica, messa in campo da Marco Maccarini.

Uno dei volti di punta dell’era di MTV ha infatti scritto: “Sono contento per lui. Nel frattempo se si trovasse uno spazietto anche per noi, anche un sottoscala va bene. Grazie“.

Il riferimento è a quanto accaduto ai David di Donatello 2024, condotti appunto da Carlo Conti insieme ad Alessia Marcuzzi. Nell’occasione, infatti, alcuni le categorie ‘tecniche’ (scenografi, arredatori, costumisti, autori della fotografia, montatori, tecnici del suono, effetti visivi, truccatori e acconciatori) non sono state premiate sul palco ma nel sottoscala, causando una serie di polemiche da parte degli addetti ai lavori.

“Aver portato alcune categorie in alcuni spazi speciali ci sembrava una ricchezza, non una diminutio“, aveva detto Carlo Conti di fronte alle proteste. Cosa deciderà per il suo Sanremo?

I 10 cantanti che hanno scritto a Carlo Conti non appena si è saputo della sua conduzione. Amadeus li aveva bocciati a Sanremo?

L’annuncio di Carlo Conti come nuovo conduttore del Festival ha scatenato un’ondata di commenti da parte di una serie di cantanti che sono corsi su Instagram a congratularsi. Molti dei quali, sembra, siano stati scartati dai Sanremo di Amadeus.

Nella lista ci sono Lidia Schillaci, Antonino, Marco Carta, Giulia Luzi, Bianca Atzei e Virginio, tutti passati da Tale e Quale Show. A loro si aggiunge Pamela Prati che già da tempo ha annunciato di avere dei brani pronti per il Festival. Chiudono la lista Fausto Leali, Giusy Ferrari e Nina Zilli.

