Sono trascorsi 33 anni ma alla fine il terzo scudetto del Napoli è arrivato e con lui i festeggiamenti dei tifosi di tutta Italia, tra cui quelli di tanti VIP napoletani e non che fanno il tifo o che simpatizzano per la formazione partenopea. Qualcuno però si è dimenticato di esultare… Di chi si tratta? Andiamo a vedere.

Scudetto Napoli: tanti i festeggiamenti dei VIP, ma manca lei

Con il pareggio ottenuto ad Udine nella serata del 4 maggio, il Napoli ha vinto ufficialmente il suo terzo scudetto: tra i VIP che hanno festeggiato non manca Stefano De Martino che si è ritratto con indosso una cravatta con i colori dell’Italia e un tre azzurro, con tanto di caption “La capolista se n’è andata. Forza Napoli!”

Uno dei napoletani più celebri al mondo, Roberto Saviano, si è mostrato con una sciarpa azzurra su Twitter, dove ha scritto “Napoli sopra tutti. Napoli soprattutto“.

Il rapper Clementino ha invece postato alcuni video nei quali esulta durante e dopo la partita: “Non ho più voce… Non ho più lacrime… La partita con la mia famiglia… L’abbraccio con mio Padre emozionato. Grazie!!!”

Caterina Balivo ha invece mostrato un panorama dello stadio Maradona e della festa dei tifosi dalla finestra di casa sua. Francesco Paolantoni, invece, ha postato un breve video nel quale, accanto a una statua del patrono di Napoli e con tanto di maglia azzurra dice “e come stiamo godendo io e Gennaro!”

Ermal Meta ha scritto su Twitter un “Napoliii” con tanto di cuore azzurro.

Anche chi non tifa Napoli come Antonella Clerici ha voluto dire la sua, scrivendo su Twitter: “Grande Napoli! Scudetto strameritato“. Simona Ventura ha scritto un post dove si complimenta con la squadra: “Titolo meritatissimo per Spalletti e i suoi ragazzi. Grandi Lodi anche al presidente Aurelio De Laurentiis. Felice anche per la città di Napoli. Vi voglio bene anche di più!!!”

E il presidente del Monza e stratifoso del Milan Silvio Berlusconi ha scritto “Una città in festa, una città che se lo meritava, complimenti. Una città incredibile, i napoletani davvero se lo meritano e noi siamo tutti con loro. Evviva, evviva, evviva! E lo dico col cuore anche io che mi sono sempre considerato un napoletano nato a Milano. Forza Napoli!”

In mezzo a tutti i vip che festeggiano lo scudetto del Napoli manca però Mara Venier, fan sfegatata della formazione azzurra. La zia non ha pubblicato ancora niente a riguardo. Sicuramente sarà solo questione di tempo.

Il post commovente di Vincenzo Salemme sulla vittoria del Napoli: quelle parole da brividi sul campionato conquistato

Vincenzo Salemme, invece, ha pubblicato delle parole da brividi sulla vittoria di questo scudetto.

L’attore, napoletano puro, ha scritto un bellissimo testo su Instagram, dove ha postato una sua foto davanti al Vesuvio:

“Vi prego, adesso non dite che lo scudetto è un’occasione di riscatto,

non dite che come festeggiamo noi non sa festeggiare nessuno.

Vi prego, non raccontate la nostra gioia

come fosse una buffa commedia.

Vi prego, non statevene aldilà del vetro a guardarci,

divertiti dal nostro clamore.

Vi prego, non siate felici della nostra felicità

come si è felici quando il meno attrezzato prevale sul forte.

Vi prego non fatelo, non siate così ingenui!

Se volete un consiglio, vi prego, invidiateci.

Perché noi siamo quelli più forti.

Perché noi siamo quelli che hanno avuto tanto,

anzi troppo.

Vi prego, lamentatevi perché siamo i favoriti,

i viziati, i troppo ricchi.

Di sole,

di mare,

troppo cuore, sapore, calore.

Vi prego, non pensate che questo Napoli sia sazio,

non pensate, con un errato senso di superiorità,

che questa squadra allegra e possente

abbia finalmente regalato la gioia a una città dolente.

Vi prego, non fate questo errore perché noi

siamo una città felice.

Da sempre.

State attenti, vi prego, non abbiamo per niente finito.

Noi siamo i campioni d’Italia

e abbiamo appena iniziato!”

Photo Credits: Shutterstock