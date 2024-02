Spunta la profezia di Fabrizio Corona sulla separazione dei Ferragnez: cosa aveva rivelato in tempi non sospetti sul loro matrimonio.

La separazione (presunta o vera che sia) tra Fedez e Chiara Ferragni sta tenendo tutti col fiato sospeso ma, nel frattempo, spunta qualche profezia comparsa tempo fa e ad opera di Fabrizio Corona che, in tempi non sospetti, aveva già fatto riferimento alla possibilità che tra i Ferragnez finisse per sempre. Ma cosa aveva detto a riguardo il re dei paparazzi, in largo anticipo rispetto a tutti gli altri?

LEGGI ANCHE: – Chiara Ferragni, l’errore grammaticale da penna rossa: pioggia di critiche per la gaffe

La profezia di Fabrizio Corona sulla separazione dei Ferragnez

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Lo scorso 16 febbraio Fabrizio Corona è stato ospitato dal podcast Gurulandia, dove aveva lanciato la sua sentenza sui Ferragnez: “Fedez e la Ferragni si lasceranno! Ripeto, loro si lasceranno a breve. Poi non credete proprio a tutto quello che dicono certi siti del ca..o, che scrivono ‘si sono lasciati già, non postano più insieme’. Però vedrete che si lasceranno”.

Aveva anche motivato le sue parole: “Io mi concentrerei anche su come si sta muovendo lui. Fedez si interessa di politica, a Muschio Selvaggio ospita un certo tipo di persone, si occupa di casi di attualità e di cronaca. nell’ultimo mese da quando è successo il caos ha fatto solo un certo tipo di puntate. Adesso ha anche invitato Roberto Saviano“.

E poi aveva aggiunto: “Questa è la mia profezia. Io sono convinto che la loro storia finirà davvero. E dico anche che lei non sarà quella di prima e credo che questo lei ormai l’abbia capito“.

Tempo dieci giorni e la situazione dei Ferragnez è naufragata completamente: quella di Fabrizio Corona era stata una semplice intuizione? Oppure il re dei paparazzi aveva già ricevuto qualche imbeccata su quello che di lì a poco sarebbe successo? Non lo sappiamo, ma di certo possiamo dire che il suo spirito di osservazione e di interpretazione degli eventi raramente si sbaglia!

Photo Credits: Kikapress