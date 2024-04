Simona Ventura è tornata a Belve, dopo che nel 2018 aveva rivelato che una persona di Mediaset le ha reso la vita difficile.

Durante l’ultima puntata di Belve, andata in onda il 16 aprile 2024, le intervistate di Francesca Fagnani sono state Simona Ventura, Ilenia Pastorelli e Marcella Bella ma se l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi non ha messo in campo nulla di particolarmente eclatante, rispunta una sua vecchia ospitata nello stesso programma, risalente al 2018. In quella occasione, la Ventura aveva raccontato dei suoi anni più difficili nella televisione italiana, quando si è ritrovata contro una persona molto celebre di Casa Mediaset. Questa persona, a quanto pare, aveva contribuito a farle una cattiva pubblicità. Ma di chi si tratterà mai? Chi aveva mai puntato il dito contro SuperSimo? E che cosa aveva detto su di lei al fine di farla lavorare il meno possibile? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Belve: nel 2018 Simona Ventura si scatenò parlando di una persona Mediaset

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Simona Ventura è tornata a Belve per la seconda volta, dopo essere stata ospite di Francesca Fagnani nel 2018. All’epoca, il programma andava in onda sul Nove e intervistava un solo ospite a puntata.

La Ventura la prese come un modo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, parlando di tutti quelli che l’hanno osteggiata nella sua carriera: “Hanno tentato molte volte di abbattermi, però io non muoio mai, nel senso che rinasco dalle mie ceneri come l’araba fenice”.

E poi si era scatenata contro qualcuno che, a Mediaset, era stato particolarmente attivo contro di lei: “C’è stata una persona che in un ambiente televisivo ha detto per anni che io ero una str…a, che io trattavo male le persone che lavoravano con me. Tant’è che quando sono arrivata a Selfie, grazie a Maria De Filippi che mi ha dato questa opportunità, vedevo che c’era nei miei confronti non dico una diffidenza, però volevano vedere come io lavoravo. Vuol dire che qualcuno ha lavorato perché si avesse di me un’idea che non era quella“.

O ancora: “Credo che a Mediaset ce ne siano state due o tre di colleghe che abbiano fatto questo simpatico lavoretto“.

Nel frattempo, è tornato a parlare anche Stefano Bettarini che, ai microfoni del Corriere della Sera, ha raccontato la sua verità sulla fine del matrimonio con Simona Ventura.

L’ex calciatore ha detto: “Mi hanno fatto passare come un donnaiolo perché era la soluzione più comoda, ero io quello mediaticamente più debole. Poi è venuto fuori che in realtà la separazione è avvenuta in seguito a un suo tradimento. Ingaggiai un investigatore privato, tenni la cosa nascosta per un po’ ma poi sbottai. Se avessi aspettato, avrei scoperto molto altro. La chiamai, dopo due secondi avevo il suo avvocato in casa“.

La risposta di SuperSimo non è arrivata… ma come avrà reagito?

