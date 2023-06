A Porta a Porta viene ricordato Silvio Berlusconi e il famoso patto con gli italiani

In occasione della scomparsa di Silvio Berlusconi, sia sui social che in televisione sono in corso diversi interventi e repliche che mostrano la lunghissima carriera del Cavaliere. Dall’edilizia alla tv e alla politica, Berlusconi ha scritto numerose pagine, alcune controverse, della storia del nostro Paese.

Nel 2001 Silvio Berlusconi, seduto alla scrivania di Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa, firmò l’impegno con gli italiani come capo dell’opposizione. Un contratto stipulato con il popolo in cui elencava le riforme che avrebbe messo in atto una volta salito al governo.

Quel pezzo di carta fu preso sul serio da Berlusconi. Antonio Polito, nello speciale di Porta a Porta dedicato proprio a lui, ha rivelato che Silvio volle conoscere lui e i giornalisti dell’allora appena nato quotidiano “Il riformista”: “Ci fece il solito discorso e poi ci disse: “venite, vi mostro il mio bagno”. Nella parte interna della porta, c’era appeso il patto con gli italiani. Disse: ‘Ogni mattina me lo leggo'”.

‘Le darò anche a lei il nome del mio tricologo’: la battuta di Silvio Berlusconi a Bruno Vespa mentre firmava il ‘patto con gli italiani

17 anni dopo quella firma, Silvio Berlusconi tornò ospite in trasmissione da Bruno Vespa a firmare un nuovo contratto con gli italiani, e in quell’occasione non riuscì a fare a meno di scherzare sui suoi capelli: “Ho visto le inquadrature di 17 anni fa: avevo meno capelli di adesso, darò anche a lei il nome del mio tricologo”.

