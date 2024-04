Stasera tutto è possibile: l’assenza di Francesco Paolantoni dalla quarta puntata fa discutere: cosa è successo.

Nella puntata di Stasera tutto è possibile del 22 aprile è stata notata un’assenza che sta facendo molto rumore: quella di Francesco Paolantoni. Il conduttore napoletano, nella quarta puntata del game show di Rai Due dal tema “Arti e Mestieri” è stato affiancato come sempre da Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia, oltre che dagli ospiti Leonardo Fiaschi, Carlo Amleto, Flora Canto, Marta Filippi e Anna Tatangelo. Tuttavia, il fatto che il celebre attore comico napoletano non fosse al suo fianco sta facendo discutere non poco. Ma si tratta di un’assenza temporanea o definitiva? Paolantoni tornerà nelle prossime quattro puntate del programma? Oppure la sua esperienza al fianco di Stefano De Martino si è conclusa con la terza puntata? Andiamo a scoprirlo insieme.

Francesco Paolantoni: il motivo della sua assenza da Stasera Tutto è Possibile

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Stasera Tutto è Possibile del 22 aprile abbiamo tutti notato l’assenza di Francesco Paolantoni, fedelissimo di Stefano De Martino.

I telespettatori sono parsi sconcertati, tanto da riversarsi in massa su X. “Io adoro STEP (stasera tutto è possibile) sopratutto perchè amo De Martino (e non sono una squinzia),ma perchè mi diverto troppo ma… non mi devono far mancare Francesco Paolantoni“, ha scritto una persona. Un’altra persona ha invece scritto “Possiamo fare finta di niente, ma la verità è che ci manchi”. E ancora: “Tutto molto divertente, ma mi manca Paolantoni“. E c’è chi risponde a tutti con un “Fatevene una ragione. Paolantoni non c’è, superatela su“.

L’assenza del comico napoletano, in realtà, era stata annunciata in un video scherzoso pubblicato sul profilo TikTok del programma, nel quale Da Stefano e tutti gli ospiti della serata hanno partecipato alla realizzazione di un filmato in cui tutti gli dicevano addio, annunciandone la dipartita.

Francesco Paolantoni, ad ogni modo, dovrebbe ritornare in tv durante la prossima puntata!

Accade nel dietro le quinte di ‘Stasera tutto è possibile‘: il retroscena che forse non ti immagini

Nel frattempo, nonostante la sua assenza dalla quarta puntata di Stasera tutto è possibile, Francesco Paolantoni ha parlato in un’intervista a Tele Sette, svelando un retroscena sul programma: “Ci divertiamo molto, creando un caos totale che coinvolge gli ospiti. C’è un’atmosfera cameratesca, da spogliatoio. Le registrazioni sono solo la punta dell’iceberg. Se mandassero in onda il dietro le quinte sarebbe uno spettacolo”.

