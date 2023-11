Stefano De Martino mette in imbarazzo Caterina Balivo a La Volta Buona: ecco lo scherzo che le ha fatto in diretta. C’entra Herbert Ballerina.

Caterina Balivo, lo scorso settembre, è tornata in RAI con La Volta Buona, che ieri ha visto un collegamento con Stefano De Martino che, però, ha messo fortemente in imbarazzo la conduttrice campana: cosa avrà mai detto l’ex marito di Belen Rodriguez? E per quale motivo la padrona di casa è parsa un attimo a disagio? Cosa sarà mai successo durante la diretta di ieri?

La volta buona: Stefano De Martino mette in imbarazzo Caterina Balivo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la puntata de La Volta Buona del 14 novembre, Caterina Balivo ha effettuato un collegamento con il set di Bar Stella, dove Stefano De Martino era impegnato nelle prove dello show…

Nell’occasione, però, Caterina ha sbagliato il nome di uno dei comici dello show di De Martino, ovvero Herbert Ballerina… Ma non è la prima volta che lo fa: solo il giorno prima, l’attore molisano era stato ospitato proprio a La Volta Buona, dove la conduttrice lo aveva chiamato “Albert Ballerina“.

Per questo motivo, a Stefano ha chiesto se avesse pronunciato bene il suo nome. De Martino, in tutta risposta, ha fatto mandare in onda dalla regia una clip nella quale sono comparse tutte le volte in cui Caterina Balivo ha sbagliato il nome di Herbert.

La Balivo non ha trattenuto le risate, ma è parsa in evidente imbarazzo, tanto che ha detto: “No, vabbè… Io sono veramente dispiaciuta… Spero di poter riballare con lui…”

Ma Stefano è prontamente intervenuto, rispondendole: “La tua non è stata una gaffe perchè il suo nome non lo conosce nessuno… Noi abbiamo una chat in cui ci giriamo i vari strafalcioni degli altri sul suo nome… Io lo chiamo Herpes…”

Anche lo stesso Herbert ha preso la parola, invitando la conduttrice a cenare insieme (e a pagare il conto) per farsi perdonare!

La mamma di Belen sui papà di Santiago e Luna: cosa dice su di loro per difendere la figlia

Nel frattempo, mentre Belen Rodriguez è alle Maldive con il suo nuovo amore Elio Lorenzoni, sulle classiche polemiche che la riguardano è intervenuta anche la mamma della showgirl, Veronica Cozzani, che ne ha dette sia nei confronti di Stefano De Martino che di Antonino Spinalbese, padri rispettivamente di Santiago e Luna Marí, i due figli di Belen.

Sono tanti gli haters che accusano la showgirl argentina di aver abbandonato i bambini per andare in vacanza, tanto che una persona ha commentato su Instagram: “Ma le persone che dicono ‘dove hai lasciato i figli?’… ‘sti figli hanno pure i padri, non è che li ha lasciati per strada“. Veronica Cozzani ha risposto con un semplice “è così! Mamma mia!” che sembra confermare: Santiago e Luna, mentre Belen è fuori, stanno con i rispettivi papà…

Photo Credits: Kikapress