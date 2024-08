Stefano De Martino torna a parlare di Belen Rodriguez e del rapporto che ha con la sua ex moglie: cosa ha dichiarato il conduttore televisivo.

Per anni, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati il fulcro del gossip italiano, una coppia da sogno che con i loro alti e bassi ha fatto sognare tanti di noi: ma qual è oggi il rapporto tra i due? Se ne sono dette e scritte di tutti i colori, a partire dagli “almeno dodici” tradimenti denunciati da Belen in televisione nel salotto di Mara Venier, fino ai rumors sul fatto che il tradimento sia avvenuto nientemeno che con Alessia Marcuzzi. A tornare a parlare dell’argomento è stato stavolta il conduttore televisivo napoletano ed ex ballerino di Amici che, in un incontro con la stampa, ha detto la sua sull’ex moglie. Ma cosa avrà rivelato stavolta? Qual è davvero il rapporto rimasto tra Stefano e la showgirl argentina dopo la loro ultima rottura?

Qual è davvero il rapporto tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ad un incontro con la stampa, Stefano De Martino è tornato a parlare del rapporto tra lui e Belen Rodriguez dopo i tanti tira e molla e la rottura dello scorso anno.

“Il mio rapporto con Belen? Devo dire la verità, va tutto benissimo, la saluto e lei risponde sempre, quindi tutto bene. Abbiamo una relazione molto tranquilla come due genitori separati e cordiali. Quindi va bene e non ci sono problemi“, ha dichiarato.

Già tempo fa a Che Tempo Che Fa aveva dichiarato che aveva “deciso di non rendere mai pubblica la mia verità, perché ho dei motivi: il bene che c’è stato e che le voglio ancora e poi Belen è la madre di mio figlio“.

Ora, noi questa verità non la conosciamo, ma il fatto che Belen abbia smesso di parlarne mentre Stefano è tornato sull’argomento ex sembra essere il segno di una sorta di ritrovata serenità… Sarà davvero così?

Photo credits: Kikapress