Spunta un retroscena su un fidanzato di Temptation Island 2023: ecco cosa si scopre su una delle coppie in gioco nel programma condotto da Filippo Bisciglia.

La nuova stagione di Temptation Island andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 26 giugno ma qualcosa sembra già sconvolgere la nuova stagione e riguarda un fidanzato tra quelli in gioco. A quanto pare ci sarebbero già degli scoop su una delle coppie in gara già annunciate. Ma quale retroscena ci sarà mai? E cosa potrebbe accadere davvero? Andiamo a scoprirlo insieme.

Temptation Island: l’indiscrezione su uno dei fidanzati in gara

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A Temptation Island 2023 parteciperanno 7 coppie di fidanzati o conviventi, e finora ne sono state presentate 4. Tra queste, in particolare, pare che ce ne sia una che già è scoppiata da tempo.

A rivelarlo è Amedeo Venza che, nelle sue Instagram Stories, scrive: “All’interno delle coppie c’è un ‘fidanzato’ che avrebbe confidato ai suoi amici più ‘fidati’ che la sua intenzione è quella di fare in modo di lasciare la sua fidanzata perché tanto la tradiva spesso anche fuori…”

Davvero non male. Ma di chi si parlerà? Finora abbiamo Gabriela e Giuseppe (lui si è iscritto di nascosto ad un sito per incontri, lei si è sacrificata molto per lui), Alessia e Davide (lei lo ha tradito per anni, lui ha finto di non sapere), Vittoria e Daniele (lei vorrebbe un figlio, lui è dubbioso per via dei litigi), Manu e Isabella (lui cresciuto in un quartiere popolare, lei viene dal centro di Milano).

Non sappiamo chi sia il personaggio in questione. Ma anche Deianira Marzano parla di qualcosa di simile. Secondo una segnalazione da lei riportata, sarebbe uno dei “fidanzati” di Temptation Island 2023 che lascia la sua lei “ogni 3×2 perché è un p…. che manda foto e video alle ragazze online“.

Di chi si tratterà mai? E, soprattutto, se questa storia fosse vera, come l’affronterà la produzione?

Filippo Bisciglia nero durante la finale de L’isola dei Famosi: cosa ha dichiarato prima che Ilary Blasi annunciasse il vincitore

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, dalla quale è uscito vincitore Marco Mazzoli. Ebbene, proprio prima dell’annuncio ufficiale, Filippo Bisciglia si è presentato online, scatenandosi su quello che stava per succedere.

“Sta decidendo tutto lo Zoo, ragazzi – ha detto – stanno facendo tutto loro. E niente, complimenti per quello che che stanno facendo“.

Le sue Instagram stories, però, sono state eliminate poco dopo. Quale sarà il motivo di questa scelta?

Photo credits: MN Italia