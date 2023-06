Segnalazione di massa su una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island: ecco cosa potrebbe succedere ora.

La nuova edizione di Temptation Island comincerà soltanto lunedì 26 giugno ma il caos sembra aver già avvolto il programma di Canale 5 a causa di una segnalazione di massa giunta per quello che riguarda una delle coppie in gioco. Pare proprio, infatti, che tra due fidanzati in gioco non ci sia poi tanta maretta come avrebbero lasciato intendere nel corso dei trailer diffusi in questi giorni su Instagram. Ma quindi? Cosa accadrà adesso? E, soprattutto, chi è questa coppia e cosa rischia?

Segnalazione maxi per Temptation Island: cosa potrebbe succedere a questa coppia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La coppia in questione è quella formata da Gabriela e Giuseppe, praticamente la prima ad essere stata presentata nei trailer promozionali.

Gabriela, in particolare, accusa Giuseppe di aver sacrificato tutto per lui: amicizie, scuola e famiglia. Di rimando, lui si sarebbe iscritto a un sito di incontri, dando però per sbaglio il numero di lei, che così lo ha scoperto. Insomma, i presupposti per un Temptation Island da urlo ci sono tutti… se non fosse che sulla coppia le ombre non mancano.

I due fidanzati vengono infatti da Poggiomarino, in provincia di Napoli, ed è proprio da lì che una ragazza ha fatto sapere a Deianira Marzano che i due starebbero fingendo: “Gabriela e Giuseppe stanno benissimo insieme. Si fa di tutto per apparire oggi giorno. Che tristezza. Sono del mio paese”.

Insomma, una segnalazione che fa drizzare le orecchie un po’ a tutti, anche in virtù del fatto che potrebbe causare il caos. La ragazza ha rivelato anche di conoscere personalmente Gabriela, che sarebbe la sua estetista. Cosa succederà adesso?

