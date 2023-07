Filippo Bisciglia si racconta in un’intervista e svela qualcosa di più su Temptation Island

Il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia, si è raccontato in un’intervista a SuperGuidaTv e ha confessato qualcosa che riguarda la realizzazione del programma.

“Una cosa che vi svelo è che quando faccio voice over, dove non vengo ripreso e si sente solo la mia voce, in quel momento mi alzo in piedi, leggo e mi muovo, gesticolo perché secondo me così la narrazione diventa più coinvolgente. D’altronde imparo e rubo dalle migliori e quindi ne traggo vantaggio” ha spiegato Filippo.

Il suo modo di camminare mentre legge ricorda infatti il modo in cui Maria De Filippi racconta le storie dei protagonisti di “C’è posta per te”. Ed è proprio in questo modo che Filippo racconta le vicende legate alle coppie nello show quando non viene ripreso dalle telecamere.

In tanti gli hanno fatto notare che molti lo considerano un degno erede di Maria De Filippi. E, infatti, Bisciglia ha imparato proprio dalla regina della televisione italiana.

Ex tentatrice svela i guadagni dei tentatori: non è come pensi. Quanto guadagnano

Intanto, l’ex tentatrice Ilaria Gallozzi ha risposto alle domande dei suoi follower su TikTok e ha spiegato alcuni dietro le quinte del programma.

Periodicamente, i fidanzati devono eliminare i tentatori con cui hanno interagito meno. Inoltre, la ragazza ha dichiarato che i tentatori guadagnano circa 150 euro al giorno.

Foto: Betti Soldati