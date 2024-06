Temptation Island, su Martina e Raul pende un tragico finale: spunta uno spoiler su come andrà a finire per una delle coppie più controverse della nuova edizione.

Ieri sera è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island e, tra le coppie in gioco, quella di Martina e Raul sta facendo particolarmente discutere sia per il background che ha presentato nei giorni precedenti sia per quello che è avvenuto durante il primo episodio, tanto che in molti già si immaginano quale sarà il loro finale, paragonandolo a quello dei più celebri Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Ma cosa succederà davvero alla coppia? Per quale motivo sappiamo già gli spoiler su quello che potrebbe accadere loro? Non ci resta che andare a scoprire cosa dicono davvero le indiscrezioni sulla coppia.

LEGGI ANCHE: – Temptation Island, Filippo Bisciglia svela cosa succede dietro le telecamere: c’entra Maria De Filippi

Martina e Raul a Temptation Island, quale il finale? Spunta uno spoiler

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La storia di Martina e Raul di Temptation Island sta facendo discutere dal momento della diffusione della prima clip che li riguarda.

La coppia sta insieme da 10 mesi ma avevano già avuto una relazione per un periodo nel 2022, quando si lasciarono per la troppa gelosia di lui. Per lo stesso motivo non convivono, perché Martina è troppo insicura dei suoi sentimenti. Raul, dal canto suo, nega la gelosia e dice semplicemente di essere “molto innamorato“.

Nella prima puntata, però, lo abbiamo visto scattare di rabbia dopo aver visto Martina sfiorare la schiena del single Carlo. Da parte sua, però, non c’è stato nulla da mostrare alla ragazza, che è andata su tutte le furie accusandolo di non volersi mettere in gioco.

Ad ogni modo, il finale di questa coppia di Temptation Island sembra essere già venuto fuori. Secondo Amedeo Venza, Martina e Raul si lasceranno. Probabilmente per una scelta di lei.

“Fonti vicine alla ragazza fanno sapere che lei lo avrebbe bloccato ovunque (su Whatsapp e sulle chiamate). Per quanto riguarda Instagram non possono fare movimenti strani finché non finisce il programma”, ha scritto.

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications, Betti Soldati, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset