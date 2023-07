Francesca e Manuel escono divisi da Temptation Island e lei corregge lui durante il confronto al falò

A Temptation Island, Francesca ha deciso di porre fine alla sua relazione con Manuel dopo aver realizzato che il suo sentimento per lui era basato sulla dipendenza.

Anche se la ragazza è arrabbiata per il suo comportamento, alla fine, entrambi hanno concluso di sperare di trovare un amore genuino in futuro. Tuttavia, a fare rumore sui social è un video in cui si vede Francesca correggere Manuel, durante il falò di confronto.

Nel spiegare le sue motivazione, Manuel ha infatti cominciato la sua frase con “se avevo voglia” e prontamente Francesca lo ha corretto: “se avessi voluto voglia”.

Su Twitter in tanti hanno apprezzato il suo voler mettere i puntini sulle i, twittando: “l’ho amata”, “se devo sentire str***ate almeno dimmele grammaticalmente corrette”.

Temptation Island scatta l’appello alla redazione di Uomini e Donne: sarà la prossima tronista?

Intanto, alcuni utenti hanno apprezzato Francesca al punto di provare a mettere “una buona parola” per lei per un’altra trasmissione: Uomini e Donne. Alcuni utenti infatti sperano di vederla nei panni di prossima tronista del programma di Maria De Filippi. A settembre scoprriremo come è andata a finire.

Foto: Betti Soldati