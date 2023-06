Spunta uno scoop su Isabella e Manu di Temptation Island: la verità su di loro sarebbe ben diversa da quella vista in puntata. Ecco qual è.

La prima puntata di Temptation Island andata in onda ieri sera su Canale 5 ci ha già regalato una serie di colpi di scena, ma una coppia in particolare ha attirato l’attenzione e la curiosità del pubblico: Isabella e Manu. I due stanno insieme da tre anni e mezzo, vivono entrambi a Milano ma in due zone diverse: lui in un quartiere popolare, lei in centro. Uno scoop però sembra mettere in dubbio la loro versione dei fatti…

Temptation Island: qual è la verità su Isabella e Manu?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La loro differenza di status sociale è stata un elemento devastante nella loro storia. Manuel ama profondamente Isabella, ma fatica a capire perché lei non accetti il suo status sociale. Durante un momento emotivo del programma, ha espresso il suo desiderio di essere accettato da lei, svelando come le loro diverse situazioni economiche abbiano creato un ostacolo tra di loro. Questa confessione sincera ha commosso molti telespettatori.

In un’imprevista svolta, però, Isabella ha ricevuto il video contenente le confidenze di Manu. La ragazza ha preso la decisione di smettere di guardarlo, annunciando la sua volontà di avere un confronto immediato al falò.

Ma ad alimentare ulteriormente il fuoco delle polemiche, i social sono stati invasi da uno scoop su di loro. Le cose, infatti, non starebbero proprio come hanno raccontato.

Anzi, si mormora che la loro relazione potrebbe non essere reale. In effetti, circolano voci online che suggeriscono che Isabella avrebbe scelto Manuel per partecipare al programma al solo scopo di ottenere visibilità televisiva.

Sebbene questi rumors possano sembrare fantasiosi, hanno sicuramente suscitato molte speculazioni tra i telespettatori. È davvero possibile che la relazione di Isabella e Manu sia solo una finzione, orchestrata soltanto per apparire in tv? O c’è di più nella loro storia di quanto si possa immaginare?

Manuel Marascio, ecco chi è e cosa si scopre sul suo passato

Di Manuel Marascio sappiamo già molto: ha 28 anni, fa il tranviere a Milano e studia per diventare istruttore di scuola guida. Ma, addirittura, ha un profilo su Linkedin, dove si scopre che nella vita ha fatto numerosissimi lavori.

Ha lavorato come magazziniere, come cameriere in un ristorante in Scozia e anche nei McDonald’s di Milano, oltre ad essere parte di una squadra di calcio a 5, la FC Tennent’s. Diciamo che è un ragazzo che si è sempre dato da fare…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, Betti Soldati, Red Communications