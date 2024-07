Nella puntata di Temptation Island del 18 luglio abbiamo assistito al falò di confronto tra Lino e Alessia: ma quali sono ora i rapporti tra loro?

Lino Giuliano e Alessia Pascarella sono stati tra i protagonisti dell’edizione 2024 di Temptation Island, monopolizzando spesso l’attenzione sia per i comportamenti discutibili di lui, sia per le battute taglienti e in napoletano stretto della ragazza. Fin qui tutto regolare, se non fosse che nella puntata del 18 luglio siamo riusciti finalmente ad assistere al falò tra i due ragazzi, terminato con un esito che più scontato non si sarebbe potuto… In tanti, però, si stanno chiedendo come sia andata a finire tra i due dopo la fine di Temptation Island… Lino e Alessia si sono forse rivisti ancora? E in che rapporti si trovano attualmente? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Temptation Island: Lino e Alessia, cosa è successo dopo il falò?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La puntata di Temptation Island del 18 luglio è cominciata con il botto, appunto con il falò tra Lino e Alessia, tante volte invocato e finora rifiutato da lui.

Inutile dire che la ragazza lo ha lasciato seduta stante, mollandolo senza appello sui tronchi: una conclusione che ci sembrava degna…

Anche se per avere la certezza su ciò che accadrà dovremo aspettare la prossima puntata, quando sarà mostrato cosa avverrà tra i due nel momento di tornare a casa.

C’è chi dice che i due, dopo quel primo falò, potrebbero essere addirittura tornati insieme al secondo, quello che sarà mostrato la prossima settimana…

La verità, ovviamente, la scopriremo solo guardando, sebbene dai meandri del web Deianira Marzano ha fatto sapere che lui, fuori dal reality, starebbe già vedendo un’altra donna…

“Lui esce con un’altra donna”. Di chi si tratta

Lino Giuliano, dunque, sta vedendo un’altra ragazza. Marzano ha così segnalato la cosa sui social: “Si ma comunque lui attualmente si vede con un’altra. E ci sono le prove“.

Non conosciamo ovviamente il nome di questa nuova persona… si tratterà forse di qualcuna conosciuta nel resort? Oppure avrà subito trovato una nuova persona disposta a stare al suo fianco?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications