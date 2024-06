Lino Giuliano: il fidanzato di Alessia Pascarella al centro della bufera per quelle chat spuntate in rete (al di là del percorso accidentato a Temptation Island).

Con l’inizio della nuova edizione di Temptation Island sono cominciate anche a circolare anche le storie dei ragazzi in gioco, tra i quali molti sono stati colpiti dalla storia di Lino Giuliano ed Alessia Pascarella. La ragazza ha accusato più volte lui di averlo tradito, già durante le clip di presentazione, arrivando a dire di avere le prove di quanto affermato. Al che, lui le aveva risposto con uno sconcertante: “Mica eravamo nudi nella foto, poi è una foto vecchia, anche se avevo il giubbino nuovo”. Tuttavia, dopo la prima puntata del programma di Canale 5, c’è qualcuno che ha deciso di far spuntare fuori le chat del ragazzo… Che, diciamolo francamente, non esce troppo bene da questa storia.

Temptation Island: Lino e le chat hot che finiscono sul web

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A Temptation Island è già crisi tra Alessia e Lino, con quest’ultimo molto vicino a Maika. La ragazza ha quindi chiesto un falò di confronto, sentendosi mancare di rispetto.

Nel frattempo, però, la tiktoker Andy Respiggi ha pubblicato alcune chat Messenger che vedono protagonista proprio Lino… Che non ne esce proprio benissimo.

La tiktoker ha scritto in una stories: “Sono andata a controllare chi fosse questo Lino a Temptation Island, cerco la chat su Facebook e mi ritrovo la sua proboscide in primo piano“. Allegando uno screen di una chat privata nella quale Lino le ha mandato una foto del tutto esplicita con tanto di commento “ti potrebbe bastare?”. La foto, ovviamente, è stata da lei censurata con un’immagine quasi altrettanto esplicita: una melanzana.

I commenti non sono dei migliori. Come ad esempio: “Uno che invita le foto del proprio c…o a random per me è proprio umuncolo schifoso. Qui si sta andando oltre. Non è solo mancanza di rispetto nei confronti della fidanzata, ma proprio al genere femminile Mi viene lo sbocco. È violenza questa“.

