Il responsabile delle musiche di Temptation Island ha già ricevuto molti complimenti dai fan della trasmissione…

Temptation Island è appena iniziato e le musiche della colonna sonora sono già amate da molti. Ad ogni momento dello show è infatti associato il brano perfetto e sono i fan del web i primi a notarlo. In tanti si chiedono chi sia responsabile delle scelte musicali.

“Aumentate lo stipendio a chi si occupa delle musiche. Quest’anno ci stanno proprio sfamando”, “Per favore un Oscar a chi sceglie le musiche vi prego”, “Io spero che chi sceglie le musiche di questo programma sia quello più pagato di tutti” hanno commentato alcuni utenti su Twitter.

Il responsabile è Fabrizio Baglio, che si è raccontato in un’intervista a Uomini e Donne Magazine nel 2019. La scelta delle musiche di Temptation Island è frutto di un lavoro di squadra e di una vasta conoscenza del settore. Fabrizio ha spiegato che deve molto anche a suo padre, che gli ha fatto conoscere la musica sin da quando era bambino.

Temptation Island, quanto guadagnano le coppie? Ecco i presunti cachet

Nel frattempo, da un po’ di tempo ci si chiede quanto potrebbero guadagnare i protagonisti di fidanzati. È importante sottolineare che i loro veri guadagni non sono mai stati resi noti e non ci sono informazioni ufficiali a riguardo.

Tuttavia, Dagospia ha riportato alcune cifre e sembra che le coppie di Temptation Island ricevano una somma compresa tra 1.800 e 2.600 euro ciascuna per la loro permanenza di 21 giorni nel villaggio dell’Is Morus Relais in Sardegna. Ma non è tutto, perché a questo dovrebbe aggiungersi anche il soggiorno all-inclusive nel resort, oltre alla possibilità di guadagnare visibilità.

Foto: @bettisoldati @ufficiostampamediaset