Arrivano segnalazioni su una coppia di Temptation Island che si sarebbe riunita prima del previsto…

Una coppia di Temptation Island ha violato il regolamento? È quello che pensano diversi utenti a seguito di una segnalazione che riguarda Manuel e Francesca. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha infatti condiviso il messaggio di una sua follower che ha segnalato un possibile ricongiungimento prima del dovuto.

Nel messaggio condiviso su Instagram, si legge: “Sono della provincia di Frosinone e conosco Manuel di Temptation Island da appena finite le registrazioni lui esce solo per andare a lavorare e non può ricevere visite a casa. (come regole dal programma.) Ti sto per mandare una storia di un ragazzo di Ceccano (non amico e seguace di Manuel) e si vede Francesca. Secondo te si può?”.

L’utente si riferisce alle penali severissime previste dal programma. Sembra infatti che i due non possano rivedersi fino a quando il programma (registrato) va in onda. Il ricongiungimento ufficiale dovrebbe avvenire a Roma in occasione della puntata finale. Ma le segnalazioni sui social fanno pensare che i due – forse – si sarebbero già visti.

Maria De Filippi furiosa per quanto è successo: la lite con Filippo Bisciglia e la sua decisione sul programma

Non tutti ricordano che Filippo Bisciglia, per un episodio del passato, secondo alcuni avrebbe addirittura rischiato di non presentare più Temptation Island. Si tratta di un episodio risalente alla partecipazione di Filippo ad Amici Celebrities.

Il conduttore faceva parte della squadra dei bianchi e in quella circostanza era iniziato un battibecco con Emanuele Filiberto, avversario nella squadra blu.

Le accuse di Filippo riguardavano una certa difficolà nei brani a lui assegnati, a differenza delle prove sostenute da Emanuele Filiberto. Dopo qualche discussione, tuttavia, tornò il sereno in studio e soprattutto con Maria De Filippi, che a distanza di anni ha continuato ad avere il piacere di lavorare con FIlippo Bisciglia.

Foto: Betti Soldati