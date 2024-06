Temptation Island è pronto a partire ma questa edizione sarà differente dalle precedenti: a svelare il retroscena è lo storico conduttore, Filippo Bisciglia.

Temptation Island è pronto a tornare in tv, ma la nuova edizione del programma presenta qualche retroscena già prima di cominciare. A rivelarlo è Filippo Bisciglia, storico conduttore della produzione di casa Fascino, che in una recente intervista ha fatto qualche anticipazione, svelando che c’è una grossa differenza rispetto alle edizioni precedenti, in particolare per ciò che riguarda il cast. Ma cosa avrà mai svelato a riguardo? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

LEGGI ANCHE: – Temptation Island, Filippo Bisciglia svela cosa succede dietro le telecamere: c’entra Maria De Filippi

Temptation Island 2024: il retroscena sulla nuova edizione. Non sarà come le precedenti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il 27 giugno partirà la dodicesima edizione di Temptation Island, sulla quale Filippo Bisciglia ha già svelato qualche retroscena.

Già conosciamo i nomi delle nuove coppie: Alessia e Lino, Siria e Matteo, Martina e Raul, Ludovica e Christian, Jenny e Tony, Gaia e Luca, Vittoria e Alex. Ma è proprio il cast ad avere delle differenze con quello delle passate stagione.

“C’è stata una novità quest’anno. Questa edizione infatti è partita a bomba! Mentre nelle scorse stagioni passava qualche giorno prima che le coppie si sbloccassero e si mettessero in gioco, questa volta sono partite subito con le loro motivazioni“, ha detto Filippo Bisciglia a Tv – Sorrisi e Canzoni.

A Witty Tv ha poi aggiunto: “Io voglio convincere gli utenti di Witty a seguirci anche quest’anno perchè ci saranno storie molto belle e particolari, e in questo caso non sono convincente, ma sto dicendo la verità…”

Vuol dire che il programma farà il botto in termini di share? Non ci resta che attendere poco più di una settimana per scoprirlo!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications, Betti Soldati