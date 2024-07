Spoiler grande come una casa nella prima puntata di Tilt – Tieni il tempo di Enrico Papi: rivelato in anticipo il team vincitore.

Il ritorno in pompa magna di Enrico Papi su Italia 1 con il suo nuovo game show, Tilt – Tieni il Tempo, non è stato certo dei migliori: debuttato ieri, domenica 21 luglio, dopo una lunga serie di ritardi e rinvii, il programma ha potuto godere di un appeal nostalgico di non poco conto, facendo riferimenti più o meno velati sia ai fasti di Sarabanda che raccogliendo a piene mani da programmi magari di meno successo come Bring the Noise, Music Quiz e Furore… Ma a far mettere le mani nei capelli dei telespettatori c’è in verità un ulteriore del dettaglio, una vera e propria gaffe del lancio di Tilt – Tieni il Tempo: lo spoiler del team vincitore già durante gli spot del game show…

Tilt – Tieni il tempo: lo spoiler sui vincitori stupisce i telespettatori

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dalla prima puntata di Tilt – Tieni il tempo, il nuovo programma di Enrico Papi, è uscito vincitore il team dei “Vessicchi”, come anticipato già da uno spoiler grande come una casa.

La squadra, formata dal maestro Peppe Vessicchio, da Elisabetta Canalis, Marco Mazzoli e Paolo Noise, ha sfidato e battuto i suoi avversari: Rita Pavone, Manuela Arcuri, Jasmine Carrisi e Joe Bastianich.

Peccato che, in molti lo hanno notato sui social, negli spot la squadra di Vessicchio, Canalis, Mazzoli e Noise, è stata l’unica ad essere annunciata come membro del cast fisso. Un vero e proprio spoiler su ciò che sarebbe successo poi…

“Se fai una gara in cui dici: chi vince resta e chi perde se ne va.. e già dagli spot viene presentato un team come cast fisso.. È inutile fare la gara“, ha scritto una persona su X, aggiungendo: “Son 2 ore di una competizione di cui sai già il risultato finale“.

Photo Credits: Kikapress