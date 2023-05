A 57 anni Enrico Papi accende la discussione sui social: ecco perché i suoi post fanno discutere i suoi follower.

A 57 anni, Enrico Papi è uno dei personaggi televisivi più in vista del momento. Opinionista dell’Isola dei Famosi con alle spalle un curriculum televisivo da fare invidia a tantissimi, va fortissimo anche sui social network, dove sono davvero numerosi quelli che lo seguono. La sua rinnovata popolarità, però, fa anche il paio con un dettaglio che non sembra piacere a tutti: la sua vanità. Ma per quale motivo questo dettaglio sta facendo così discutere? Andiamo a scoprirlo insieme.

Enrico Papi: 57 anni e foto da teenager? Le polemiche sui social

A 57 anni (58 il prossimo 3 giugno), Enrico Papi è uno dei personaggi praticamente storici della tv. Esordiente tra fine anni ’80 e i primi anni ’90 sulla Rai, nel tempo è stato al timone di trasmissioni di successo come Sarabanda, Matricole e Guess My Age. Ora, tornato in Mediaset come opinionista dell’Isola dei Famosi, vanta anche un grande seguito social, che non manca di provocare con qualche discussione.

Papi, infatti, si mostra spesso a torso nudo sui social, mostrando un fisico invidiabile e una bellezza che sembra non essere scalfita dal tempo che passa. Sia su Instagram che su Twitter, video e foto nei quali si mette in mostra, spesso sistemandosi i capelli davanti allo specchio dopo una doccia, sono praticamente all’ordine del giorno.

Inutile dire che c’è chi apprezza ma anche chi non ama troppo il suo stile. Tra commenti come “Sei molto carino ma troppo vanitoso“, spunta chi va in crisi con domande come “Mi chiedo e mi domando: siamo in crisi di mezz’età (anche andante essendo 57) tale per cui bisogna far vedere come sei messo fisicamente come i ventenni più idioti che puoi trovare on line?”

Qualcuno invece prova a dare qualche consiglio in più: “Mah…. Quantomeno camuffa con qualche battuta, due parole messe lì… così fa ridere“. E non manca chi nota un dettaglio e chiede: “Ma da quando sei diventato così montato???”

Quel dettaglio fisico di Enrico Papi che in pochi hanno notato: cosa si nota nei video su Instagram quando è a torso nudo

E in molti hanno notato anche un’altra cosa. In quei video dove sfoggia il suo fisico, il buon Enrico appare completamente depilato… Petto, pancia, gambe, braccia… ma le ascelle no!

Tanto che qualcuno ironicamente gli domanda: “Ma Enri ti tingi pure le ascelle! Lo faccio anch’io“

