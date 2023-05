I vicini di Tina Turner hanno raccontato gli ultimi giorni della cantante prima della sua morte: ecco come viveva la celebre cantante.

La notizia della morte di Tina Turner ha scosso il mondo della musica e dei suoi numerosi fan in tutto il mondo: ma come ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita lontano dai riflettori? Gli abitanti della piccola comunità di Kusnacht, sulle rive del lago di Zurigo, hanno condiviso preziose informazioni sul modo di vivere della regina del rock.

LEGGI ANCHE :– Tina Turner, la scelta milionaria pochi giorni prima della sua morte: cosa è successo e la cifra da capogiro

Tina Turner: gli ultimi giorni prima della scomparsa

Dopo la sua scomparsa mercoledì scorso, i residenti di Kusnacht hanno voluto rendere omaggio alla celebre artista, deponendo fiori davanti al cancello della sua villa. Nella cittadina svizzera, la cantante si era ritirata a vita privata, lontano dalle scene e dai palcoscenici illuminati che l’avevano vista protagonista per una vita intera.

Secondo i suoi vicini, Tina Turner era tanto amata fuori dal palco quanto sulle scene.

Alcuni abitanti del luogo hanno raccontato al tabloid inglese Daily Mirror che la superstar era sempre disponibile a fermarsi per salutare quando la incontravano al parco, durante una passeggiata o mentre faceva shopping. Leo Scherer, un uomo di 65 anni che vive sulla strada del lago e gestisce un’azienda di riscaldamento, ha condiviso i suoi ricordi: “Era una persona molto buona. Era molto felice qui e salutava sempre chi la vedeva per strada. Aveva una vita tranquilla. Quando la incontravi in giro, era umile. Non si è mai comportata come una grande star“.

Una delle cose che ha reso Tina Turner una figura particolarmente speciale nella comunità di Kusnacht è stata la sua dedizione nel cercare di integrarsi con la vita locale. Aveva imparato il tedesco e frequentava corsi di yoga nella cittadina. Nonostante il suo ritiro nel 2009, si esibiva occasionalmente per gli amici, dimostrando che l’amore per la musica era sempre vivo in lei.

Tuttavia, negli ultimi giorni della sua vita, i vicini hanno notato che la cantantenon si faceva più vedere come un tempo, mantenendo una certa riservatezza e rimanendo in famiglia. Ed è stato proprio accanto al suo adorato marito Erwin che ha trascorso gli ultimi momenti della sua vita.

L’ultima foto di Tina Turner prima di morire: non sembrava così malata.

La morte di Tina Turner ha lasciato molte domande irrisolte, inclusa la verità sulla causa del suo decesso. Mentre il mondo cerca risposte, molti fan sono alla ricerca delle ultime foto della celebre artista.

Nonostante la sua presenza online centellinata e la rara condivisione di nuove immagini di sé stessa, sembra che l’ultima foto pubblicata in rete, la cantante abbia regalato ai suoi ammiratori un raro scorcio della sua vita quotidiana.

Nello scatto, la Regina del Rock ‘n’ Roll si trova di fronte a un grande schermo televisivo, manifestando la sua eccitazione per l’uscita del suo documentario personale. Anche se la foto risale a un paio di anni fa, Tina si mostrava sì invecchiata ma non sembrava particolarmente malata. Anzi, nella didascalia raccontava di essersi semplicemente messa a cantare e ballare nel suo salotto dopo aver rivisto le scene migliori della sua carriera.

Photo Credits: Kikapress