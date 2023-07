Dopo il nubifragio di Milano, Tommaso Zorzi attacca pesantemente Matteo Salvini per le sue dichiarazioni. Ecco perché.

Arriva in maniera completamente inaspettato, da parte di Tommaso Zorzi, un attacco al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip pare non aver gradito alcune dichiarazioni del leader della Lega sul violento nubifragio che ha colpito la città di Milano. Ma cosa avrà spinto Tommy ad un attacco così diretto?

Il messaggio di Salvini dopo l’emergenza su Milano fa discutere

Milano e l’intera Brianza si sono recentemente trovate al centro di un violento nubifragio che ha lasciato la città e le zone circostanti in ginocchio. Le conseguenze di questo evento sono state terribili, con case distrutte, veicoli danneggiati e numerosi feriti.

In queste situazioni di emergenza, il mondo dello spettacolo e gli influencer hanno svolto un ruolo di primo piano. Molti di loro hanno voluto documentare gli effetti disastrosi del nubifragio tramite le loro stories su Instagram, offrendo uno sguardo sincero e toccante sulle scene post apocalittiche che si sono trovati di fronte.

In tutto questo, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha voluto esprimere il suo apprezzamento per il prezioso lavoro svolto dai soccorritori e dalle forze dell’ordine durante l’emergenza.

“Sono in contatto con amministratori locali e soccorritori: ringrazio Vigili del Fuoco, tecnici, operai e tutti coloro che in queste ore, ininterrottamente in tutta Italia, da Milano a Palermo, si stanno impegnando per limitare i danni e proteggere i cittadini dalle drammatiche conseguenze del maltempo e dagli incendi, con l’obiettivo di ripristinare i servizi sospesi il prima possibile”, ha scritto a corredo.

Tommaso Zorzi attacca Salvini: “Non puoi chiamarlo maltempo”

A fare impazzire Tommaso Zorzi è stato un termine in particolare: “maltempo“. In una serie di Stories, l’influencer ha commentato il messaggio del ministro, dicendo: “Ragazzi ma a questo punto ma veramente estinguiamoci. Ma venisse una tromba d’aria e ci spazzi via. Ma anche se sei scettico, non puoi chiamarlo ‘maltempo’. Maltempo è la pioggia, è il vento, è una grandinatina. Questo era un uragano… Poi domani devo andare in Sicilia e mi hanno cancellato il volo perché l’aeroporto è chiuso… tutto così… Maltempo! Bah“.

E la dose l’ha rincarata in un messaggio successivo: “dire ‘conseguenze del maltempo’ è oggettivamente falso e inaccettabile da un vicepremier. Il maltempo è una conseguenza del cambiamento climatico, dunque queste sono conseguenze del cambiamento climatico e non del maltempo. Ma mi rendo conto che sia troppo per l’elettorato in questione. Linea al Papeete. Siamo veramente rovinati“.

