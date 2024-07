Tony Effe conferma un flirt con una “donna famosa sposata”. Cosa ha rivelato il trapper a Le Iene? E chi è questa donna?

Nella puntata de Le Iene del 3 luglio è andato in scena un servizio su Nicolò De Devitiis e Tony Effe, tornato single dopo la fine della sua storia d’amore con Veronica Ruggeri e sul quale si vocifera di diversi flirt, da Giulia De Lellis a Chiara Ferragni. La Iena, nel video, ha trascorso 48 ore insieme al trapper, facendo luce su diversi elementi della sua vita privata. Tra questi, emerge anche un dettaglio su una “donna famosa sposata“, con la quale l’ex leader della Dark Polo Gang ha confermato di flirtare apertamente. Ma come è arrivata questa confessione? E, soprattutto, chi sarà questa “donna famosa sposata” citata dal buon Tony? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme.

Tony Effe conferma il flirt con una donna famosa sposata

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nell’ultima puntata de Le Iene, è stato ritrasmesso un servizio su Tony Effe che, nell’occasione, ha confermato un flirt con una “donna famosa sposata“.

Nel servizio, Nicolò De Devitiis chiede al trapper di fargli vedere i DM di Instagram.

A un certo punto la Iena nota un messaggio di una donna famosa.

“Questa chi è che non la conosce – dice Tony – Cosa mi scrive? Ma niente di che. Che fai? Dove stai? Vediamoci”.

Ma la Iena aggiunge: “Mi ti farei“. E poi: “Oh, questa è famosissima ma è impegnata, è sposata“. La risposta del trapper è “E quindi?”.

Ora, la domanda è: chi sarà mai questa donna famosa? Davvero si tratta di una delle persone spuntate in questi mesi su riviste e siti di gossip? C’è chi è pronto a scommettere di sì…

