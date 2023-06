Su Instagram i like di Totti non passano inosservati, ma sarebbero già spariti…

Francesco Totti è stato pizzicato mentre mostra particolare interesse per il profilo Instagram di Francesca Tocca, una ballerina professionista di “Amici di Maria De Filippi” nonché compagna di Raimondo Todaro.

Ma i suoi “mi piace” alle foto della ballerina sarebbero scomparsi. Deianira Marzano, una nota esperta di gossip, ha tenuto traccia di questa situazione e ha prontamente evidenziato su Instagram l’attenzione dell’ex calciatore nei confronti della ballerina.

Deianira ha aggiunto: “Totti è 4 giorni che mette like a tutte le sue foto”. Tuttavia, ora non c’è più traccia di quei like. E adesso in tanti si stanno chiedendo cosa penserà la sua nuova compagna, Noemi Bocchi, di tutta questa faccenda.

Totti, Noemi Bocchi rompe il silenzio e lancia frecciatina sui social dopo quel gesto di lui

Intanto, Noemi Bocchi ha risposto alle insinuazioni fatte dall’ex marito Mario Caucci riguardo alla sua relazione con Francesco Totti. Quest’ultimo, in un’intervista al settimanale Chi, ha rivelato alcuni aspetti oscuri sulla nuova compagna di Totti, suggerendo che Noemi abbia la capacità di manipolare gli uomini per ottenere ciò che vuole.

Noemi Bocchi ha deciso di rompere il silenzio attraverso una storia su Instagram, visibile solo ai suoi amici fidati in quanto il suo profilo è privato. Vanity Fair ha riportato il contenuto di questa storia in cui Noemi scrive: “Grazie per questi 10 anni unici”, accompagnando il messaggio con una colonna sonora da circo e una serie di emoji sorridenti. In questo modo, è sembrata intenta a sottolineare che l’ex marito abbia omesso qualcosa sulla loro relazione, al solo scopo di ottenere consenso pubblico.

Foto: Kikapress