Alberto Angela celebra il padre Piero e il suo lavoro attraverso una puntata speciale di Ulisse che, sul finale, ha fatto commuovere tutti

ieri sera, 25 maggio 2023, è stato trasmesso su Rai 1lo speciale “Piero Angela – Un viaggio lungo una vita”, e suo figlio Alberto Angela ha ripercorso la carriera di suo padre, dagli inizi in radio agli esordi in tv come nei panni di corrispondente Rai a Parigi e Bruxelles.

Piero ha svolto il ruolo di inviato di guerra in Algeria e Vietnam e ha avuto l’opportunità di incontrare grandi star del cinema e della musica, fino ad arrivare alla conduzione del telegiornale su Rai 1. Programmi come “Quark”, “Super Quark”, “Viaggio nel Cosmo”, “La macchina Meravigliosa” e “Il pianeta dei dinosauri” hanno segnato profondamente la storia della televisione italiana, sia per i contenuti che per le innovazioni nel campo televisivo.

Alla fine della puntata, Alberto ci ha tenuto a leggere personalmente la lettera che Piero aveva preparato in vista della sua scomparsa e che, subito dopo la sua morte, è stata pubblicata sui social. Lo scritto, lungo e appassionato, si conclude con il saluto: “Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese. Un grande abbraccio”.

“Ho tenuto fino alla fine ma niente, alla lettera di Piero letta da Alberto giù lacrime. Infinita ammirazione per la lucida scelta di accomiatarsi con garbo, dignità, fiducia, gratitudine” ha commentato un utente su Twitter.

“Oddio la lettura di questa lettera alla fine il mio colpo di grazia”, “il finale con quella lettera” hanno twittato altri.

