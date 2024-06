Il papà di Ultimo e quella dedica dolcissimo alla nuora, Jacqueline Luna Di Giacomo, dopo la scena dell’annuncio della gravidanza.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi e Giovanni Di Giacomo, stanno felicemente insieme ormai da qualche anno, tanto che nessuno si è stupito quando la coppia ha annunciato una notizia emozionante durante il concerto del 24 giugno: diventeranno mamma e papà poiché aspettano un bambino che dovrebbe nascere il prossimo autunno. Per celebrare il futuro nascituro, Ultimo e Jacqueline hanno condiviso un video in cui appare un cuore azzurro accanto alla lettera “E”, rivelando quindi che si tratterà di un maschietto e che probabilmente il suo nome comincerà con quella lettera. Ma la loro gioia è ovviamente contagiosa: il padre del cantautore romano, infatti non ha tardato ad esprimerla sui social dedicando un messaggio affettuoso alla nuora.

Ultimo: la reazione del papà alla scena dell’annuncio della gravidanza di Jacqueline Luna

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’annuncio ufficiale che Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo aspettano un figlio sta catturando l’attenzione del web dal 24 giugno, giorno in cui i due hanno deciso di rivelare la cosa durante un concerto del cantante all’Olimpico.

Il cantante ha già dedicato una lettera al figlio che arriverà, pubblicandola su Instagram, dolcissima con parole come “Se durante l’adolescenza a scuola mi chiameranno dicendo ‘suo figlio ha la mente per aria’, sorriderò e saprò da chi ha preso. Prendo il telefono e riguardo quel padre mentre canta ti dedico il silenzio col figlio abbracciati piangendo. Torno a commuovermi e mi dico: Mi avete insegnato voi la parola AMORE. Questo pensiero mette pace a tutto. Spengo la luce, non mi reggo in piedi, il letto è diventato mare, buonanotte Niccolò, buonanotte Roma mia“.

I fan di Ultimo sono in visibilio e, anche se la madre di lei ha reagito in maniera del tutto fredda e inaspettata, il papà del cantautore è praticamente entusiasta.

Sul profilo Instagram di Jacqueline, infatti, Sandro Moriconi ha scritto “la più bella nuora dell’universo” sotto il video dell’annuncio della gravidanza all’Olimpico. Un commento che fa trasparire tutta la felicità per l’arrivo del suo nipotino che, a occhio e croce, dovrebbe nascere il prossimo autunno.

Photo Credits: Kikapress