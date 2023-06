Uno Mattina Estate: va in scena una battuta di cattivo gusto sullo sfruttamento delle donne. Tiberio Timperi costretto a prendere la parola.

Qualcosa è andato storto a Uno Mattina Estate, il programma mattutino di Rai Uno, nella puntata andata in onda lo scorso 29 giugno: una battutaccia sullo sfruttamento delle donne è riuscita a far puntare i riflettori sulla trasmissione, facendo calare il gelo in studio e costringendo Tiberio Timperi ad intervenire per risolvere la situazione. Ma cosa sarà mai successo? E chi avrà mai pronunciato parole tanto terribili da alzare un polverone mediatico che difficilmente vedremo attenuarsi nei prossimi giorni?

LEGGI ANCHE :– Tiberio Timperi parla di Barbara D’Urso: ecco cosa ha detto su di lei

Uno Mattina Estate: battuta di cattivo gusto sullo sfruttamento delle donne

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante l’intervento del sociologo Domenico De Masi a Uno Mattina Estate dello scorso 29 giugno, quest’ultimo ha pronunciato delle parole decisamente controverse.

L’uomo ha parlato del fenomeno dei genitori single, che in Italia sono circa l’11% del totale. Ed è stato a quel punto che si è lasciato sfuggire qualcosa che forse sarebbe stato meglio non dire: “Le donne campano quattro anni più dei maschi. È vero che sono sfruttate, ma sembra quasi che lo sfruttamento faccia bene alla salute”.

È stato a quindi a questo punto che è intervenuto Tiberio Timperi con un “Professore, attenzione a quello che dice” che però non ha colto nel segno. Perché quando la statisitca Laura Sabbiadini ha aggiunto che “vivono più anni, ma in cattiva salute“, il sociologo ha replicato con “E volevate anche la buona salute?”

A quel punto, Timperi ha invitato i due a proseguire la discussione al telefono in privato, ma nel frattempo il lungo scivolone il programma lo ha fatto. Quella battuta infelice sullo sfruttamento delle donne porterà conseguenze per Uno Mattina Estate?

Incidente in diretta a Uno Mattina estate: Timperi corre in suo soccorso. La sedia cede e finisce male. Cosa è successo

Il programma di Rai Uno, tra l’altro, andando in onda in diretta comporta incidenti di percorso: con un colpo di stinco durante la puntata del 27 giugno, Tiberio Timperi ha fatto cascare a terra Francesca De Luca, l’insegnante di yoga. Il colpo del conduttore, assestato del tutto involontariamente, ha infatti distrutto la sedia della donna, che è capitombolata a terra. Appena combinato il fattaccio, Timperi ha procurato una nuova sedia all’insegnante, aiutandola a rialzarsi e facendo alzare l’altro ospite in studio.

Lei si è subito rimessa in piedi e ha continuato il programma come se niente fosse e con il sorriso sulle labbra, nonostante poi sia emerso che si sia rotta una falange in diretta…

Lo stesso Timperi ha riportato la clip di quanto accaduto sul suo profilo Instagram, scrivendo: “Francesca De Luca ha tirato dritto nonostante la falange rotta in diretta. Lezione di yoga certo ma anche e soprattutto di professionalità e correttezza“.

Photo Credits: Kikapress