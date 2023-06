Lite in diretta tv a Unomattina in famiglia: Gianni Ippoliti svela cosa è successo con Tiberio Timperi subito dopo.

Domenica scorsa, Unomattina in Famiglia è stato teatro di un battibecco tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti, che ha lanciato un po’ nel caos il programma e costretto la regia ad un intervento riparatore invero un po’ raffazzonato. Ma cosa avranno mai combinato il conduttore del programma di Rai Uno e il commentatore satirico della stessa trasmissione? A rivelarlo è stato lo stesso Gianni Ippoliti in un’intervista rilasciata subito dopo la lite. Andiamo a scoprire insieme che cosa ha dichiarato.

LEGGI ANCHE:– La famosa conduttrice tv ed ex collega di Tiberio Timperi rivela com’è lavorare con lui: quel retroscena che non era mai stato svelato

Lite tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti: cosa è successo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante Unomattina in famiglia di domenica 11 giugno, Tiberio Timperi ha cominciato a sbuffare di fronte al momento di Gianni Ippoliti, che non ha preso bene la cosa, scappando via tra le polemiche.

La regia ha provato a metterci una pezza, facendo prima partire la sigla di Stanger Things e poi rivoluzionando al volo la scaletta, chiamando di corsa Francesco Laurenzi per passare al meteo.

Dopo tutto questo, Gianni Ippoliti ha rilasciato un’intervista all’Adnkronos, spiegando che il suo rapporto conflittuale con Tiberio Timperi va avanti da tempo.

“Sono anni che si verificano questi episodi: ogni volta che io parlo sbuffa, mi chiede ‘ma dobbiamo proprio parlarne?’, guarda l’orologio“, ha dichiarato Ippoliti ai microfoni di Adnkronos.

E poi ha aggiunto: “Ma perché? Io vorrei solo essere messo nella condizione di poter fare il mio lavoro, non è possibile lavorare in queste condizioni. Io parlo spesso di notizie serie, e mi piace dare notizie positive, sociali. Oggi ho detto che questa persona merita un plauso, ce ne fossero. Qual è il problema? Io ho chiesto spiegazioni di fronte alla reazione di sufficienza di Timperi, con calma e col sorriso, ho cercato in tutte le maniere di capire ma quando mi accorgo che una persona accanto a me comincia a sbuffare, ad alzare gli occhi, me ne vado”.

Cosa succederà adesso? I due riusciranno a fare la pace? Oppure il momento di Ippoliti a Unomattina in famiglia è seriamente a rischio?

Photo Credits: Kikapress