La nuova stagione di Uomini e Donne si appresta a cominciare non senza indiscrezioni sui social

La prossima stagione di Uomini e Donne è alle porte e sono stati annunciati i nuovi tronisti. Tuttavia, sui social circolano alcune indiscrezioni a riguardo.

Brando infatti potrebbe essere stato escluso dalla trasmissione prima ancora di iniziare a causa di segnalazioni che indicavano la sua presunta relazione sentimentale. Dopo l’annuncio della sua partecipazione, sono circolate voci che lo legavano a una ragazza di nome Alice, che ha chiarito che tra di loro c’era solo un’amicizia e che la convivenza era legata al lavoro. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha suggerito che Brando potrebbe essere stato allontanato dalla produzione.

Un’altra polemica ha coinvolta Cristian Forti, il quale ha difeso la sua partecipazione affermando di essere single nonostante una foto sui social con la sua ex fidanzata. La foto è stata scattata durante una vacanza prenotata quando erano ancora insieme, ma Christian ha chiarito che sono ormai ex partner e che lui è effettivamente single e quindi pronto per affrontare il percorso a Uomini e Donne.

Maria De Filippi lo caccia da U&D ma il corteggiatore si vendica su FB: cosa ha scritto sui social

Va detto che non sarebbe comunque la prima volta che un tronista abbandona il programma per via di provvedimenti presi dalla produzione. Basta pensare al nome di Sara Affi Fella, che pur partecipando al programma era fidanzata da tanti anni con il suo ex Nicola Panico.

Anche alcuni corteggiatori sono stati cacciati da Maria De Filippi nel corso degli anni a causa dei loro atteggiamenti. Uno di questi si sfogò su Facebook, accusando addirittura Gianni Sperti e altri professionisti della trasmissione di “aspro odio personale”.

Foto: Red Communications