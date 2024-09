La nuova tronista di Uomini e Donne, Martina De Ioannon, non convince tutti: sui social si fa largo un altro nome…

La nuova tronista di Uomini e Donne, Martina De Ioannon, ex partecipante di Temptation Island, ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico. I fan del programma, da sempre attenti alle dinamiche del trono, si aspettavano una scelta diversa per la nuova stagione e hanno manifestato la loro delusione attraverso i commenti ai post su Instagram.

Leggi anche: – Uomini e donne anticipazioni, lite nella prima registrazione del trono: cosa è successo nello studio

Chi è Martina, la nuova tronista di Uomini e Donne

Martina è diventata famosa durante la sua partecipazione a Temptation Island, dove la sua relazione con Raul Dumitras è stata seguita con attenzione, fino alla rottura durante il falò di confronto. L’ex coppia aveva mostrato un rapporto turbolento e, nonostante i tentativi di salvare la loro storia, hanno deciso di separarsi.

Dopo l’esperienza nel reality, Martina ha continuato a far parlare di sé, e la decisione di Maria De Filippi di portarla sul trono di Uomini e Donne ha sollevato molte discussioni, perché è proprio Raul colui che molti fan avrebbero voluto vedere sul trono di Uomini e Donne. Il ragazzo è stato al centro di alcuni gossip dopo essere stato avvistato a Torino, in visita a casa di Giulia Cavaglià, aumentando l’interesse nei suoi confronti. Ora rimane da vedere come reagiranno i fan nel corso della stagione e se Raul avrà comunque spazio all’interno del programma…

Foto: Red Communications