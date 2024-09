Martina De Ioannon: la nuova tronista di Uomini e Donne non convince Maria De Filippi. Andiamo a scoprire il motivo.

Sembra essere pronto a scoppiare un nuovo caso relativo ad Uomini e Donne e, soprattutto, per via di alcune ambiguità che riguardano la nuova tronista, Martina De Ioannon, già vista nell’edizione di Temptation Island andata in onda a giugno e a luglio. Ultima del nuovo quartetto a essere scesa in campo, la ragazza ha mostrato sin dal primo momento di avere un carattere forte e delle maniere molto dirette, causando anche la reazione di Maria De Filippi che, a quanto pare, non è pienamente convinta di lei. Ma quali sono i motivi che hanno portato Queen Mary a dubitare di Martina? Non ci resta che provare a scoprirli insieme.

Martina de Ioannon a Uomini e Donne: perché la tronista non convince Maria De Filippi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sin dal suo ingresso in campo ad Uomini e Donne, la nuova tronista Martina De Ioannon ha catturato l’attenzione del pubblico.

L’ex fidanzata di Raul Dumitras a Temptation Island ha infatti bloccato sul nascere ogni iniziativa dei corteggiatori, esplicitando che nessuno sia stato in grado di farle dire “Wow“. Li ha inoltre scartati, dicendo che tutti erano a loro modo carini, ma nessuno bello.

Tutte parole che hanno fatto insorgere i social ma anche la stessa Maria De Filippi, che ha risposto con un “Eh, la miseria!” che ha messo in luce il fatto che Martina si sia spinta troppo in là.

D’altronde, questo personaggio della ragazza esigente noi l’avevamo già visto a Temptation Island. Non sappiamo fino a che punto sia reale e fino a che punto costruito, ma di sicuro è tra le cose che non convincono Maria.

Raul Dumitras e Carlo Marini: che fine hanno fatto gli ex fidanzati della tronista. La loro reazione

A Temptation Island, Raul Dumitras e Carlo Marini hanno a loro modo avuto a che fare con Martina De Ioannon, il primo come (ex) fidanzato, il secondo come corteggiatore.

Raul ha deciso di rispondere ai suoi follower su Instagram e, interrogato sull’avventura da tronista della sua ex, ha risposto: “Le auguro di fare una bella esperienza. Bella ed intelligente, quindi sicuramente si troverà a suo agio. Spero che trovi amore e libertà, leggerezza a questo punto”.

Carlo Marini, invece, ha rivelato che fuori da Temptation Island con Martina non ha funzionato: “Ci abbiamo provato ma usciti da lì vivi in una bolla, non sai fino a che punto quella roba possa funzionare o meno. Te la vivi e io me la sono vissuta con tutto me stesso. Poi sono state fatte delle scelte e qualcuno ha scelto altro, va bene così. Una cosa voglio dire, però. Non parlerò mai male di nessuno perché va bene così, ci sta”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications