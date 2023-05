Cosa è successo durante la scelta di Luca Daffrè a Uomini e Donne: ecco quelle parole di Alessandra che fanno discutere.

A Uomini e Donne abbiamo assistito alla scelta di Luca Daffrè che, nell’ultima puntata, ha deciso di uscire dal programma di Maria De Filippi insieme ad Alessandra Somensi, surfista 28-enne. Ebbene, a parte il romanticismo del momento, in molti hanno notato qualcosa che fa perdere un po’ la poesia, dopo la messa in onda del momento. Ma di cosa si tratterà mai?

Uomini e Donne: cosa è stato notato sulla scelta di Luca Daffrè

Subito dopo la scelta di Luca Daffrè, Deianira Marzano ha ripostato nelle stories una breve clip del momento, nella quale si sente Alessandra che dice: “Potremo andare assieme, sempre se lascerai a bada l’amico lì sotto“.

Il suo commento è stato: “Ma dico io, una a una scelta romantica può dire ‘lasciare a bada l’amico lì sotto‘?”

In effetti il paradosso di Deianira ha dell’esilarante, tanto che lo stesso Luca Daffrè ha reagito alla stories dell’influencer, inviandole alcune emoji divertite in direct.

La risposta di Deianira è stata molto semplice: “questa è la dimostrazione che le persone intelligenti si fanno una risata, mentre alcune stanno là a farsi venire le mosse. Anche meno, che vi viene il torcicollo“.

Cosa è successo dopo la scelta di Luca Daffrè: Alessandra posta una foto sui social

Ma dopo la scelta di Luca Daffrè anche la stessa Alessandra ha postato qualcosa online. Sul profilo Twitter ufficiale di Uomini e Donne è comparso il loro primo selfie insieme, almeno come coppia.

Quello che in molti si chiedono a questo punto, però, è: come hanno reagito le altre due corteggiatrici, Alice e Camilla? Le due non sono nemmeno entrate in studio durante la scelta di Luca, che ha preferito non metterle a confronto con il percorso svolto con Alessandra. Lo ha fatto in un secondo momento, fuori dallo studio, rivelando a entrambe di aver trovato in lei la persona giusta.

Photo Credits: Ufficio Stampa Uomini e Donne – Red Communications