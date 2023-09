Costruire una carriera stabile nel mondo dello spettacolo non è facile e spesso la fortuna diventa indispensabile: il primissimo vincitore di Amici lo sa bene e ha raccontato cosa fa oggi

In questi 23 anni, il talent Amici di Maria De Filippi ha dato il via a numerose carriere, anche se non tutti gli ex partecipanti hanno raggiunto una stabilità nel mondo dello spettacolo. Ad esempio, un vincitore di Amici ha rivelato di lavorare attualmente in un bar di un amico.

Recentemente, un video di Dennis Fantina è diventato virale su Tiktok. Lo scorso aprile, durante una sua apparizione a “Oggi è Un Altro Giorno” condotto da Serena Bortone, Dennis ha raccontato della sua vita dopo il successo ottenuto vincendo Amici nell’ormai lontano 2001.

Dennis ha descritto l’esperienza ad Amici come un salto improvviso nel mondo dello spettacolo che lo ha reso molto noto all’epoca. Tuttavia, nel 2009, dopo aver lavorato con Radio Italia e prodotto i suoi album, la sua carriera ha subito una brusca interruzione. Si è ritrovato senza lavoro e con responsabilità finanziarie, compreso un mutuo da pagare.

Dennis ha dimostrato di essere resiliente e ha preso iniziative per sostenere se stesso e la sua famiglia, lavorando in un bar di un amico e persino come corriere espresso e ha spiegato che, sebbene il talento sia importante, non è sempre sufficiente per il successo.

Alla fine, ha concluso che forse era nel posto giusto al momento sbagliato nella sua carriera. Nel 2022 lo abbiamo rivisto in tv: ha partecipato allo show di Carlo Conti “Tale e quale“, trionfando con la sua interpretazione di Michele Zarrillo.

